Agenti su izvršili pretres u Boltonovoj kući u oblasti Vašingtona u petak ujutro, u okviru visoko profilisane istrage nacionalne bezbednosti, javlja The New York Post.

FBI action at John Bolton’s House—Live by The Bulwark A recording from Tim Miller and Benjamin Wittes's live video Read on Substack

Savezni agenti su upali u Boltonovu kuću u Betesdi, Merilend, u 7 ujutro, u istrazi koju je naložio direktor FBI-ja Kaš Patel, izjavio je zvaničnik iz Trampove administracije za The Post.

"NIKO nije iznad zakona… FBI agenti u misiji,“ napisao je u zagonetnoj objavi na X-u ubrzo nakon početka racije.

Istraga, za koju se navodi da uključuje poverljive dokumente, prvi put je pokrenuta pre nekoliko godina, ali ju je Bajdenova administracija obustavila "iz političkih razloga", prema rečima visokog američkog zvaničnika.

Bolton je ranije optuživan da je u svojoj knjizi „The Room Where it Happened“ iz 2020. godine, uključio poverljive informacije.

Predsednik Tramp se borio da se njeno objavljivanje spreči zbog uključivanja državnih tajni, tvrdeći da je Bolton prekršio sporazum koji je potpisao kao uslov za zaposlenje, ali nije u tome uspeo.

Prvo Trampovo Ministarstvo pravde otvorilo je istragu o knjizi u septembru 2020.

Bivši Trampov savetnik od tada je u sukobu sa svojim bivšim šefom. Bolton se redovno pojavljivao na kablovskim kanalima i kritikovao Trampovu politiku nacionalne bezbednosti i spoljnu politiku.

Ovo se dešava dan nakon što je Patel otkrio da je bivši direktor FBI-ja Džejms Komi "odobrio curenje poverljivih dokumenata istovremeno obmanjujući Kongres" neposredno pre izbora 2016.