.- Iznosim insajderske informacije. Na primer, o tome kako su predložili da koriste Orešnik po Bankovoj… I kako je Putin rekao: ni pod kojim uslovima – navodi se u poruci objavljenoj na Telegram kanalu "Pul Prvog", bliskom pres službi šefa beloruske države.

Rusija je 21. novembra prošle godine pogodila veliki objekat ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Dnjepropetrovsku, čime je testirala sistem srednjeg dometa Orešnik.

Rusi tvrde da je udar ovog kompleksa uporediv sa upotrebom nuklearnog oružja, ali se ne smatra oružjem za masovno uništenje.

Početkom avgusta, Vladimir Putin je objavio da je prva serijska raketa Orešnik proizvedena i isporučena trupama.

Pored toga, krajem 2024. godine, Lukašenko je zatražio da se ovaj kompleks rasporedi na teritoriji Belorusije.