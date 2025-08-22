Zemljotres magnitude 4,4 stepena Rihtera zabeležen je u 13.18 časova, na području Rumunije, nedaleko od Kladova.
SNAŽAN ZEMLJOTRES U BLIZINI KLADOVA! Udar jačine 4,4 stepeni po Rihteru, čekaju se prvi izveštaji!
Epicentar potresa lociran je na oko 70 kilometara od Drobeta Turnu Severin, koji se nalazi tik uz Dunav, prekoputa Kladova.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima EMSC-a, smešten je na dubini od približno 13 kilometara ispod površine zemlje.
Još uvek nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.
Građani svedoče da se zemljotres osetio znatno.
"Kratko je trajalo, ali je bila jaka tutnjava", "Dobro je treslo", "Sve se drmalo u kancelariji", svedoče građani Rumunije.
Još uvek nema informacija da li se potres osetio u Srbiji.
Kurir.rs/EMSC
