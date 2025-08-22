Slušaj vest

Epicentar potresa lociran je na oko 70 kilometara od Drobeta Turnu Severin, koji se nalazi tik uz Dunav, prekoputa Kladova.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima EMSC-a, smešten je na dubini od približno 13 kilometara ispod površine zemlje.

Još uvek nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.

Građani svedoče da se zemljotres osetio znatno.

"Kratko je trajalo, ali je bila jaka tutnjava", "Dobro je treslo", "Sve se drmalo u kancelariji", svedoče građani Rumunije.

Još uvek nema informacija da li se potres osetio u Srbiji.