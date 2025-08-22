Slušaj vest

Policajci su patrolirali u dva policijska automobila kada su napadnuti na putu blizu grada Iranšahra, oko 1.300 kilometara jugoistočno od glavnog grada Teherana, prema novinskoj agenciji IRNA.

Nije navedeno koliko je policajaca povređeno u napadu.

Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za napad.

Provincija, na granici Avganistana i Pakistana, jedna je od najnerazvijenijih u Iranu i često ima problem sa militantima i švercerima droge.

Kurir.rs/Beta

