Naoružani napadači ubili su danas pet policajaca u jugoistočnoj iranskoj pokrajini Sistan i Beludžistan, javili su državni mediji.
Policajci su patrolirali u dva policijska automobila kada su napadnuti na putu blizu grada Iranšahra, oko 1.300 kilometara jugoistočno od glavnog grada Teherana, prema novinskoj agenciji IRNA.
Nije navedeno koliko je policajaca povređeno u napadu.
Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za napad.
Provincija, na granici Avganistana i Pakistana, jedna je od najnerazvijenijih u Iranu i često ima problem sa militantima i švercerima droge.
