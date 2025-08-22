Slušaj vest

Kineski čamci su se približili na samo 50 metara brodu nasukanom na sprud, a dva čamca filipinskih snaga su raspoređena kako bi sprečila Kineze da se dodatno približe.

"Situacija je napeta jer pokušavaju da se približe, ali naše trupe nastavljaju da ih potiskuju", rekao je filipinski general Romero Brauner.

Filipinska mornarica je namerno nasukala taj brod 1999. godine da bi služio kao njena ispostava, te stoga tamo Kina šalje brodove radi kontinuiranog osmatranja. Veće raspoređivanje kineske obalske straže i drugih snaga na plićaku počelo je u sredu, a kineske snage su i danas bile u blizini.

Najnovije zaoštravanje dugotrajnih teritorijalnih sporova dogodilo se tokom razgovora između filipinskog ministra odbrane Gilberta Teodora i njegovog australijskog kolege Ričarda Marlesa.

Brauner je rekao da je Marles potvrdio posvećenost Australije da pomogne u odbrani vladavine prava u regionu "koji doživljava pritisak na poredak zasnovan na pravilima".

"Kineske akcije i njene teritorijalne pretenzije u spornim vodama "nisu samo zabrinjavajuće, već i za osudu jer predstavljaju gruba kršenja međunarodnog prava", rekao je Teodoro o najnovijim kineskim akcijama. "Moramo se suprotstaviti tome", dodao je.

"Veoma tesno sarađujemo sa Filipinima u pogledu uspostavljanja poretka zasnovanog na pravilima u Južnom kineskom moru", dodao je Marles. "Zaista je važno da zajedno radimo. Razumemo da će u tom radu doći do interakcije između odbrambenih snaga.

Kao reakciju na najnovije zaoštravanje situacije, kineska obalska straža je danas izdala saopštenje u kojem poziva Filipine da "odmah prekinu sve aktivnosti kršenja zakona, provokacije i lažne optužbe" i "obećava da će sprovoditi aktivnosti sprovođenja zakona" u vodama oko spornog spruda.

Takođe je objavljen video snimak onoga što je nazvano najnovijom "insceniranom provokacijom Filipina", u kojem se filipinski čamci približavaju njihovim brodovima na "neprofesionalan i opasan način".

Marles je u poseti Filipinima dok australijske snage učestvuju u najvećim vojnim vežbama sa filipinskom vojskom, sa više od 3.600 vojnika.

Kina je negodovala zbog takvih vojnih vežbi u ili blizu spornih voda, na koje polaže pravo skoro u celosti, ali gde su SAD i njihovi saveznici organizovali zajedničke pomorske patrole i vežbe kako bi pojačali odvraćanje od pretnji slobodi plovidbe i preleta.