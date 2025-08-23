Slušaj vest

Alisija Grant (37) se upravo udala za Stivena Denisa (36) kada ju je on više puta ubo nožem dok su sedeli u svom autu na parkingu prodavnice u severnom Finiksu, u američkoj saveznoj državi Arizoni.

Vlasti kažu da je par, koji se nedavno venčao, razgovarao o poništenju braka, nakon čega je Denis postao nasilan.

Alisija, majka dvoje dece, pronađena je kako krvari na vozačevom sedištu od strane užasnutih svedoka koji su čuli njene očajničke krike za pomoć u ranim jutarnjim satima 9. septembra 2024. godine.

Alisija Grant, ubijena mlada

Dok su policajci očajnički pokušavali da zaustave krvarenje, dala je jezivu „samrtnu izjavu“ - imenovavši Denisa kao svog napadača.

Hitna pomoć ju je prevezla u bolnicu, ali je kasnije proglašena mrtvom.

Denis je pobegao peške nakon uboda, zgrabio torbu iz auta i svađao se sa prolaznikom pre nego što je pobegao sa mesta događaja.

Denis, muškarac koji je ubio Alisiju Grant

Denis ubrzo priznao ubistvo

Ubrzo nakon toga, pozvao je policiju i priznao ubistvo, takođe rekavši policajcima gde mogu pronaći oružje ubistva.

U ponedeljak, 18. avgusta 2025. godine, Denis je osuđen na 18 godina zatvora nakon što se izjasnio krivim za ubistvo drugog stepena.

Tužiteljka okruga Marikopa, Rejčel Mičel, osudila je napad kao posebno okrutan zločin.

„Ovo nije bio samo nasilan zločin - to je bio čin izdaje koji je izvršio neko ko je trebalo da bude izvor sigurnosti, a ne straha“, rekla je Mičel u saopštenju.



„Postoji nešto posebno okrutno u ubistvu koje se dešava u vezi koja je namenjena da se gradi na poverenju. Nastavićemo agresivno da gonimo i pozivamo na odgovornost nasilne porodične nasilnike.“

Mičel je takođe detaljno opisala šokantnu scenu: „Svedoci koji su hodali u blizini čuli su ženu kako vrišti tražeći pomoć i pronašli žrtvu na vozačevom sedištu crvenog automobila sa višestrukim ubodnim ranama.“

Izjava zapečatila sudbinu ubice

Alisijina izjava pre nego što je umrla zapečatila je sudbinu njenog ubice.

„Dok je jedan od policajaca nastavio da vrši pritisak na rane žrtve, žrtva je dala izjavu na samrti u kojoj je identifikovala Denisa kao svog napadača“, rekla je Mičel.

Grantova porodica sada mora sama da odgaja njeno dvoje dece, koja sada imaju 9 i 15 godina.

Pokrenut je GoFundMe za pokrivanje troškova sahrane i podršku budućnosti dece.



Proslava života Njeni voljeni su je opisali kao ženu koja je živela život sa nadom, energijom i ambicijom.

„Iako nam je Alisija oduzeta prerano, njena beskrajno puna nade ostavila je trajan trag inspiracije na sve nas koji smo je poznavali i voleli“, napisala je njena porodica u opisu GoFundMe-a.

„Pamtićemo je kao voljenu ćerku, sestru, rođaku i prijateljicu, ali pre svega kao divnu majku svoje dvoje voljene dece.

„Alisija nijedan san nije smatrala prevelikim. Jurila je za svojim otvorenim očima i punim srcem. Njena priča je priča o istrajnosti i moći verovanja u sebe.“

Njena porodica je dodala da su im donacije već pomogle da organizuju „proslavu života koja je zaista uhvatila lepotu koju je Alisija donela na ovaj svet“ i rekla da će sledeći fokus biti obezbeđivanje brige i obrazovanja za njenu decu.