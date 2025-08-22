Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države proveravaju sve nosioce američkih viza kako bi utvrdile da li su prekršili uslove za ulazak ili boravak u zemlji, javljaju američki mediji.

Portparol Stejt departmenta rekao je za Asošijejted pres da će više od 55 miliona ljudi sa američkim vizama biti podvrgnuto „kontinuiranoj proveri“.

Vize će biti poništene, a oni koji se nalaze u SAD suočiće se sa deportacijom ako postoje naznake „prekoračenja boravka, kriminalnih aktivnosti, pretnji po javnu bezbednost, učešća u bilo kom obliku terorističke aktivnosti ili pružanja podrške terorističkoj organizaciji“, rekao je zvaničnik.

Predsednik SAD Donald Tramp je borbu protiv imigracije stavio u centar svoje druge administracije, od masovnih deportacija i potpunih zabrana putovanja za neke zemlje do poništavanja 6.000 studentskih viza.

Potencijalni studenti i posetioci SAD biće proveravani na društvenim mrežama, a zvaničnici će tražiti „bilo kakvu indikaciju neprijateljstva prema građanima, kulturi, vladi, institucijama ili osnovnim principima Sjedinjenih Država“.

Zvaničnicima Stejt departmenta je naloženo da otkriju pojedince „koji zastupaju, pomažu ili podržavaju strane teroriste i druge pretnje po nacionalnu bezbednost ili one koji se bave antisemitskim uznemiravanjem ili nasiljem“.

Najnovije saopštenje dolazi nakon što je državni sekretar Marko Rubio rekao da će SAD „odmah“ suspendovati radne vize za vozače kamiona. „Sve veći broj stranih vozača velikih kamiona sa prikolicama na američkim putevima ugrožava američke živote i potkopava egzistenciju američkih vozača kamiona“, objavio je Rubio juče na "X"

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, Youtube/CNBC-TV18, Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

Od Trampovog povratka na vlast u januaru, nekoliko stranih studenata je uhapšeno na kampusima američkih univerziteta zbog učešća u protestima protiv rata u Pojasu Gaze, koji predvodi američki saveznik Izrael.

SAD su pre nekoliko nedelja objavile da će građani Malavija i Zambije morati da plate depozit od 15.000 dolara za turističku ili poslovnu vizu.

Tramp je takođe zabranio stranim državljanima iz 12 zemalja da putuju u Sjedinjene Države i uveo delimična ograničenja za još sedam. U maju je Trampovoj administraciji dozvoljeno da privremeno opozove pravni status više od 500.000 imigranata koji žive u Sjedinjenim Državama. Tramp je čak obećao da će ukinuti državljanstvo po rođenju .