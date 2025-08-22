Slušaj vest

Prava drama u rumunskom gradu Bistrici odigrala se juče ujutru kada je mladić (33) pobegao sa psihijatrije, najverovatnije sa namerom da ubije devojku kojom je bio opsednut još otkako je bila dete.

Mladić je uhapšen nakon što je godinama proganjao devojčicu, a koja je kao punoletna izdejstvovala da dobije zabranu prilaska. Odlukom suda naređena mu je hospitalizacija u psihijatrijskoj ustanovi iz koje je uspeo da pobegne.

Srećom, policija je nakon celodnevne potrage uspela da pronađe begunca, pre nego što je uspeo nekog da povredi.

Mediji pišu da je mladić hospitalizovan nakon što je kršio zabranu prilaska devojci. Međutim, juče ujutru je iskoristio priliku kada su sestre ušle u njegovu sobu i uspeo je da pobegne.

"Pacijent star 33 godine napustio je bolnicu jutros, oko 7.40 časova, kada su dve sestre ušle da mu pospreme sobu. Svi su odmah obavešteni o bekstvu", kratko je juče saopšteno iz ustanove.

Ubrzo je zavladala panika u celoj Bistrici, jer je mladić ranije pričao kako će ubiti devojku koju je godinama proganjao.

"Svi smo bili prestravljeni jer je govorio: 'Zapaliću je! Ne možete ništa ludom čoveku'", rekao je jedan građanin Bistrice.