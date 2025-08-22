Slušaj vest

Vojni zapovednici iz SAD i nekih evropskih zemalja razradili su vojne opcije za Ukrajinu koje će sada predstaviti svojim savetnicima za nacionalnu bezbednost, objavila je u četvrtak američka vojska.

Zvaničnici su se bavili posleratnim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu nakon što je predsednik SAD Donald Tramp obećao da će pomoći u zaštiti te zemlje u sklopu mogućeg mirovnog sporazuma s Rusijom.

Sastanci zapovednika vojski SAD, Finske, Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Ukrajine održavali su se u Vašingtonu od utorka.

Ukrajinu i njene evropske saveznike obradovalo je Trampovo obećanje tokom samita u ponedeljak, ali brojna pitanja još su bez odgovora.

Zvaničnici su upozorili da će američkim i evropskim planerima trebati dosta vremena da bi došli do rešenja koje će biti i vojno fleksibilno i prihvatljivo Moskvi.

Jedna od opcija je slanje evropskih snaga u Ukrajinu, ali bi njima zapovedale SAD, rekli su izvori.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je mogućnost da sprovođenje mirovnog sporazuma osiguravaju snage iz članica NATO.

Tramp je javno isključio slanje američkih vojnika u Ukrajinu, ali se čini da je u utorak ostavio mogućnost za neki drugi oblik vojnog angažmana.

Moguća je vazdušna podrška u različitim varijantama, uključujući slanje protivvazdušnih sistema Ukrajini i kontrolu zone zabrane letenja.

Francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer izjasnili su se za raspoređivanje vojnika u sklopu tzv. Koalicije voljnih, a otvorenost za učešće njegove zemlje signalizirao je i nemački kancelar Fridrih Merc.