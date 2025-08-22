Slušaj vest

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš danas je opisao situaciju u Pojasu Gaze kao katastrofu koju je izazvao čovek, nakon što je globalna inicijativa za bezbednost hrane zvanično proglasila glad u delu priobalne enklave.

U izveštaju objavljenom danas, Integrisana klasifikacija bezbednosti hrane (IPC) navodi da ima „ubedljive dokaze“ da je glad bila rasprostranjena u administrativnom regionu koji obuhvata grad Gazu od 15. avgusta. Reagujući na saopštenje IPC-a, Gutereš je opisao uslove u Gazi kao „živi pakao“.

U objavi na "X", on je naglasio da situacija nije misterija, već „katastrofa koju je izazvao čovek, moralna optužnica i neuspeh samog čovečanstva“: „Ljudi gladuju. Deca umiru. A oni čija je dužnost da deluju to ne čine.“

Generalni sekretar UN je rekao da je Izrael, kao okupaciona sila, obavezan prema međunarodnom pravu da obezbedi hranu i medicinske zalihe. „Ne smemo dozvoliti da se ova situacija nastavi nekažnjeno“, dodao je.

Saopštenje IPC-a usledilo je dok izraelske snage napreduju ka gradu Gazi kao deo nove ofanzive usmerene na zauzimanje najveće metropole na teritoriji kako bi se uništili ostaci palestinske ekstremističke grupe Hamas. Najnovija kampanja izazvala je strah od daljih patnji civilnog stanovništva.

1/17 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Izrael je početkom ove godine blokirao ulazak pomoći na teritoriju. Suočen sa međunarodnim kritikama, delimično je ukinuo blokadu prošlog meseca, dozvolivši ograničenoj pomoći da stigne do Pojasa Gaze, iako humanitarne agencije upozoravaju da ta količina nije ni približno dovoljna da spreči glad.

An­to­nio Guteres Foto: AP Khalil Senosi

„Nema više izgovora. Vreme za delovanje nije sutra - sada je“, rekao je Gutereš i ponovio svoj zahtev za prekid vatre, oslobađanje talaca i potpun pristup humanitarne pomoći Pojasu Gaze.