Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov tvrdi da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na sastanku u Vašingtonu odbacio sve predloge Donalda Trampa, koje SAD smatraju neophodnim za rešavanje sukoba u Ukrajini.

- Svima je bilo krajnje jasno da postoji nekoliko principa koje, kako smatra Vašington, treba prihvatiti, oko članstva u NATO, razmatranje teritorijalnih pitanja, a Zelenski je rekao ‘ne’ na sve to - izjavio je Lavrov za NBC.

Rusija je, prema njegovim rečima, pristala da pokaže fleksibilnost po nekim pitanjima koja je pokrenuo predsednik SAD.

- Predsednik Tramp je posle samita na Aljasci predložio nekoliko tačaka, u pogledu kojih delimo mišljenje, i po nekima od njih smo se složili...da pokažemo izvesnu fleksibilnost - naglasio je on.

Govoreći o mogućnosti sastanka Vladimira Putina sa Zelenskim, Lavrov je saopštio da on nije planiran. Međutim, kako je naveo, Putin je spreman da se sastane sa Zelenskim ako bude pripremljen dnevni red za takav samit.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp sastali su se 15. avgusta na Aljasci. Sastanak je održan u vojnoj bazi Elmenforf - Ričardson u Enkoridžu. Po završetku pregovora oni su istakli "zajedničku usmerenost na rezultat" i izrazili spremnost da rade na okončanju sukoba u Ukrajini.

U ponedeljak je Tramp u Beloj kući održao pregovore sa Zelenskim, a potom i sa nekoliko vodećih evropskih lidera. Strane su razmotrile bezbednosne garancije za Kijev, koje evropske zemlje nameravaju da pruže u koordinaciji sa SAD.