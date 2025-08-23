Slušaj vest

Dok se kotrljao niz strmu liticu u Norveškoj, Alek Lun je znao da mu je život u opasnosti.

„Sećam se da sam pomislio: 'Ovo je stvarno loše. Ovo je početak filma katastrofe'“, rekao je Lun za CNN u intervjuu, dodajući: „To je taj trenutak kada sve krene stvarno, stvarno po zlu.“

Početak koji nije slutio na dobro

Lun (38), klimatski novinar iz Viskonsina, krajem jula krenuo je na četvorodnevnu planinarsku turneju u norveškom Nacionalnom parku Folgefona. Iako je iskusan planinar i svestan da će signal za mobilne telefone biti loš, nije imao pojma šta ga čeka.

Prvog dana, đon njegove leve čizme je počeo da se cepa, ali ga je zakrpio trakom i nastavio dalje. „Nisam želeo da se vratim. Bio je to sam početak planinarenja“, rekao je. „To je bila prva loša odluka koju sam ikada doneo.“

Nagli pad i teška povreda

Kasnije tog dana, stigao je do glečera Buarbrin, gde je pešačio do grebena. „Tada je došlo do katastrofe“, prisetio se Lun. Jedan pogrešan korak bio je dovoljan da se strmoglavi niz planinu.

„Sećam se samo kako sam klizao, zatim se okretao, kotrljao i samo odskakivao niz planinu“, rekao je. Kada je konačno stao, shvatio je da mu je slomljena leva butna kost.

„Leva noga mi je samo visila“, rekao je. Njegov ranac je takođe pukao pri padu, a mobilni telefon i flašica vode su nestali.

Dani očaja i borbe za život

Bio je četvrtak, a Lun je znao da ga žena neće očekivati do ponedeljka, što je značilo da ga niko neće tražiti danima. Prvih nekoliko dana bili su, kako on kaže, „pravo iskušenje suše“. Sunce ga je pržilo, a bez vode nije mogao da jede ono malo hrane što je imao.

„Usta su mi bila toliko suva da se hrana u njima pretvorila u beton i nisam mogao da je progutam“, rekao je. Očajnički želeći hidrataciju, pribegao je pijenju sopstvenog urina. „Sledeći put kada sam morao da piškim, piškio sam u svoju kesu sa vodom. Pio sam sopstveni urin, u osnovi da bih se malo hidrirao i da bih uneo malo hrane“, rekao je.

Dramatično spasavanje

U Londonu, njegova supruga Veronika Silčenko počela je da paniči kada se u ponedeljak nije ukrcao na povratni let i obavestila je norveške vlasti. Potraga je počela, ali ju je otežala jaka kiša.

Tračak nade pojavio se u sredu ujutru, 6. avgusta, kada je ugledao helikopter. Međutim, nakon šest dana u divljini, Lun je halucinirao i pitao se da li je prizor stvaran. Uprkos tome, mahao je i vikao, ali letelica ga nije primetila i nastavila je svojim putem.

Odlučan da ne propusti drugu šansu, vezao je šal za stub šatora. Kada se helikopter vratio 45 minuta kasnije, Lun je dao sve od sebe da ga primete. „Samo sam mahao i vikao što sam glasnije mogao. I konačno, bočna vrata helikoptera su se otvorila i neko mi je mahnuo nazad“, rekao je. „Tada sam znao da je gotovo.“

„Slomiću te, ali za sada te volim“

Nakon spasavanja, Lun je odveden u bolnicu gde se ponovo sreo sa svojom ženom. „Rekao sam: 'Volim te.' A ona je rekla: 'Razbiću te, ali za sada, volim te'“, otkrio je Lun. Čitavo iskustvo, kaže, dalo mu je novi smisao života.