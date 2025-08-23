Slušaj vest

Vrhovni sud Indije poništio je svoju odluku o psima lutalicama, naredivši da se psi uhvaćeni na ulicama Nju Delhija i okolnih područja puste nakon sterilizacije i vakcinacije, nakon žestokih protesta ljubitelja životinja.

Ranije u avgustu, sud je presudio da pse lutalice u Nju Delhiju i okolini treba premestiti u skloništa nakon porasta broja ujeda pasa i slučajeva besnila. Kritičari presude rekli su da se ona ne može sprovesti jer nema dovoljno skloništa. Mnogi ljubitelji životinja izašli su na ulice da protestuju, a aktivisti za prava životinja potpisali su onlajn peticiju tražeći od suda da poništi svoju odluku.

Sud je danas objavio da će svi psi uhvaćeni poslednjih nedelja biti pušteni nakon sterilizacije i imunizacije, osim onih koji pokazuju agresivno ponašanje ili znake infekcije besnilom.

Bivša savezna ministarka i aktivistkinja za prava životinja Maneka Gandi rekla je novinskoj agenciji ANI da je zadovoljna „naučnom odlukom“ da se psi vrate na njihovu teritoriju. Ali je dodala da sud nije razjasnio šta predstavlja „agresivnog psa“ i da je to i dalje siva zona.