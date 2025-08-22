Slušaj vest

Devojčica (11) iz Krajove u Rumuniji doživela je užas koji će je pratiti celog života - gledala je kako njen otac ubija njenu majku Silvanu, dok ju je ona poslednjim snagama držala za ruku i molila da pobegne.

Jeziv zločin dogodio se u četvrtak u njihovom domu, a komšinica koja je prva utrčala u stan zatekla je stravičan prizor - dete uplakano, majka u krvi, a otac se zaključava u drugu sobu.

"Beži, beži, beži!", bile su poslednje reči koje je Silvana u agoniji uputila svojoj ćerki.

Kako prenose rumunski mediji, ubica nije imao stalni posao, zarađivao je povremeno prodajom na pijacama i internetu. Često se raspitivao kako se u zatvoru tretiraju ubice, da li ih tuku i kakvi su uslovi iza rešetaka. Izvor blizak porodici kaže da je supruga Silvana bila cenjena profesorka nemačkog jezika u Nacionalnom koledžu "Karol I", dok je on važio za hladnog i strogog čoveka.

Navodno su svađe bračnog para bile učestale, a on ju je često ponižavao, terajući je da kuva jer to "sve žene rade". Kada bi ona odbila, umorna od posla, govorio joj je da "glumi umor" i da se "hoće da bude centar sveta".

Ubica je, nakon što je Silvani zadao smrtonosne povrede, sebe tri puta ubo u stomak nakon čega je pokušao da skoči sa balkona. Prevezen je u bolnicu u teškom stanju, ali je kasnije podlegao povredama.