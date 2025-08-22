SILVANU UBIO MUŽ PRED MALOM ĆERKOM! Pokušala je da je spasi, majka vikala da beži! Terao ju je da kuva, otkriveno šta su drugi mislili o njemu
Devojčica (11) iz Krajove u Rumuniji doživela je užas koji će je pratiti celog života - gledala je kako njen otac ubija njenu majku Silvanu, dok ju je ona poslednjim snagama držala za ruku i molila da pobegne.
Jeziv zločin dogodio se u četvrtak u njihovom domu, a komšinica koja je prva utrčala u stan zatekla je stravičan prizor - dete uplakano, majka u krvi, a otac se zaključava u drugu sobu.
"Beži, beži, beži!", bile su poslednje reči koje je Silvana u agoniji uputila svojoj ćerki.
Kako prenose rumunski mediji, ubica nije imao stalni posao, zarađivao je povremeno prodajom na pijacama i internetu. Često se raspitivao kako se u zatvoru tretiraju ubice, da li ih tuku i kakvi su uslovi iza rešetaka. Izvor blizak porodici kaže da je supruga Silvana bila cenjena profesorka nemačkog jezika u Nacionalnom koledžu "Karol I", dok je on važio za hladnog i strogog čoveka.
Navodno su svađe bračnog para bile učestale, a on ju je često ponižavao, terajući je da kuva jer to "sve žene rade". Kada bi ona odbila, umorna od posla, govorio joj je da "glumi umor" i da se "hoće da bude centar sveta".
Ubica je, nakon što je Silvani zadao smrtonosne povrede, sebe tri puta ubo u stomak nakon čega je pokušao da skoči sa balkona. Prevezen je u bolnicu u teškom stanju, ali je kasnije podlegao povredama.
Silvana (44) i njen muž (45) bili su zajedno više od tri decenije i imali su jedno dete - ćerku od 11 godina. Komšije otkrivaju da je žena često odlazila na odmor sa roditeljima i ćerkom, a muž se držao po strani.
(Kurir.rs/Gazeta de Sud)