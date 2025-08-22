Slušaj vest

Američko Ministarstvo pravde objavilo je transkript saslušanja Gislejn Maksvel - bivšom devojkom pedofilskog finansijera Džefrija Epstajna koja je trenutno na izdržavanju zatvorske kazne.

Maksvelova je u razgovoru sa zamenikom glavnog državnog tužioca Todom Blanšom prošlog meseca izjavila da nikada nije videla američkog predsednika Donalda Trampa u "neprikladnom okruženju".

Prema transkriptu, Maksvel je rekla: "Nikada nisam bila svedok predsednika u bilo kakvom neprikladnom okruženju."

"Predsednik nikada nije bio neprikladan prema bilo kome."

Maksvel se takođe prisetila da je znala za Trampa i da ga je možda prvi put srela 1990. godine, kada je njen otac, medijski magnat Robert Maksvel, bio vlasnik New York Daily News.

Gislejn Maksvel Foto: Profimedia

"Možda sam tada upoznala Donalda Trampa, jer je moj otac bio prijateljski nastrojen prema njemu i jako ga je voleo", rekla je Maksvel, prema transkriptu.

Ona je dodala da je njen otac voleo Trampovu tadašnju suprugu Ivanu "jer je i ona bila iz Čehoslovačke, odakle je i moj tata."

U junu 2022. godine ona je osuđena na 20 godina zatvora nakon što je proglašena krivom po pet tačaka za seksualno trgovanje. Zatražila je od Vrhovnog suda SAD da poništi njenu osudu.

Džefri Epstajn (66) pronađen je mrtav u svojoj ćeliji u federalnom zatvoru na Menhetnu u avgustu 2019, dok je čekao suđenje po optužbama za seksualno trgovanje. Njegova smrt je proglašena samoubistvom.

Njegov slučaj izazvao je ogromnu pažnju javnosti i teorije zavere zbog veza njega i Maksvelove sa poznatim ličnostima kao što su kraljevske porodice, predsednici i milijarderi, uključujući Donalda Trampa. Niko osim Epstajna i Maksvel nije optužen za ta krivična dela.

Objavljivanje transkripta dolazi nakon što se Tramp suočio sa kritikama od strane republikanskih pristalica i demokrata zbog odluke njegovog Ministarstva pravde da ne objavi dodatne detalje vezane za Epstajna, nakon što je sadašnji predsednik SAD obećao da će to učiniti tokom izborne kampanje.

Ministarstvo pravde je ranije saopštilo da je pregled Epstajnovog slučaja utvrdio da "ne postoji kompromitujuća 'lista klijenata'" i da "ne postoje verodostojni dokazi" da je Epstajn ucenjivao poznate muškarce.

U transkriptu je Maksvelova rekla da nije upoznata sa bilo kakvom Epstajnovom "listom klijenata".

Nakon saslušanja u julu, Maksvelova je prebačena u zatvor minimalne bezbednosti u Brajanu, Teksas, od strane federalnog Biroa za zatvore (BOP), nakon što je bila smeštena u zatvoru niske bezbednosti u Talahasiju, Florida, u kojem su bili smešteni i muškarci i žene.

Teksaški zatvor prima isključivo zatvorenice, većinom osuđene za nenasilna dela i ekonomske prestupe.