Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas je dolazak Donalda Trampa na funkciju predsednika Sjedinjenih Država označio početak oporavka odnosa između Rusije i SAD, ističući da se nada da će liderstvo Trampa omogućiti dalji napredak u tom procesu.

"S dolaskom predsednika Trampa mislim da je konačno zasijalo svetlo na kraju tunela. Nadam se da su prvi koraci koji su preduzeti samo početak potpunog obnavljanja naših odnosa", rekao je Putin prilikom susreta sa radnicima nuklearne industrije.

Putin je, međutim, istakao da to ne zavisi od Rusije već od Zapada s kojim su SAD vezane "određenim obavezama u okviru različitih organizacija, uključujući NATO".

Putin je dodao da i sledeći koraci zavise od rukovodstva Sjedinjenih Država.

Donald Tramp Vladimir Putin na Aljasci Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN/SPUTNIK / POOL

"Uveren sam da su liderske osobine aktuelnog predsednika Trampa garancija da će naši odnosi biti obnovljeni i nadam se da će se naš zajednički nastaviti“, zaključio je ruski predsednik.

(Kurir.rs/Interfax)

Ne propustitePlanetaAMERIČKI F-16 PRESREĆU RUSKE ŠPIJUNSKE AVIONE IZNAD ALJASKE! Incidenti se ponavljaju iz dana u dan nakon završetka samita Trampa I Putina (FOTO)
profimedia-0982319181.jpg
PlanetaPUTIN SPREMAN DA SE ODREKNE DELA TERITORIJE?! Upravo stigle KLJUČNE VESTI! Evo šta je predsednik Rusije ponudio Ukrajini za KONAČNI KRAJ KRVAVOG SUKOBA!
Vladimir Putin, predsednik Rusije za govornicom u Vašingtonu
PlanetaOTKRIVENA TAJNA TAKTIKA ZA TRAMPA I PUTINA?! Usijali se telefoni, opšta ujdurma, diplomate jure sa sastanka na sastanak, jedna reč odzvanja Evropom!
Sastanak Trampa i Putina iza zatvorenih vrata
PlanetaUKRAJINCI SA FRONTA PORUČUJU: Kakva predaja? Posle svih žrtava koje smo podneli, to smo mogli na početku rata
ukrajinski-vojnici-sa-zastavom-slavjansk.jpg