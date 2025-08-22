Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas je dolazak Donalda Trampa na funkciju predsednika Sjedinjenih Država označio početak oporavka odnosa između Rusije i SAD, ističući da se nada da će liderstvo Trampa omogućiti dalji napredak u tom procesu.

"S dolaskom predsednika Trampa mislim da je konačno zasijalo svetlo na kraju tunela. Nadam se da su prvi koraci koji su preduzeti samo početak potpunog obnavljanja naših odnosa", rekao je Putin prilikom susreta sa radnicima nuklearne industrije.

Putin je, međutim, istakao da to ne zavisi od Rusije već od Zapada s kojim su SAD vezane "određenim obavezama u okviru različitih organizacija, uključujući NATO".

Putin je dodao da i sledeći koraci zavise od rukovodstva Sjedinjenih Država.

