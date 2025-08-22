Slušaj vest

"Izrael nema politiku izgladnjivanja. Izrael ima politiku sprečavanja gladi", navodi se u saopštenju iz Netanjahuovog kabineta, u kojem se navodi da su "jedini koji su namerno izgladnjivani u Gazi izraelski taoci" koje drži Hamas.

UN su danas proglasile glad u Gazi, rekavši da je "mogla biti izbegnuta" bez "sistematske opstrukcije od strane Izraela".

Ali izveštaj UN "ignoriše humanitarne napore Izraela i sistematsku krađu pomoći od strane Hamasa", tvrdi Netanjahu, prema kome su "upravo te krađe izazvale privremene nestašice, koje je Izrael prevazišao zahvaljujući" njegovim akcijama.