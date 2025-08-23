Slušaj vest

Automobil je eksplodirao u južnom delu Stokholma u petak uveče, a jedna osoba je mrtva, javlja Aftonbladet.

U toku velika je policijska akcija u tom području, piše taj portal.

Više ljudi je tokom večeri zvalo policiju nakon što su čuli snažnu eksploziju u Eštbergi, na jugu švedske prestonice. Prva prijava stigla je u 21.07.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta i mogla da konstatuje da je eksplodirao automobil. Vozilo je bilo parkirano na ulici i pretrpelo je ozbiljna oštećenja.

"Moramo da utvrdimo šta se tačno dogodilo", rekao je Mats Erikson iz policije.

Jedna osoba je poginula u eksploziji, potvrdila je policija. Osoba još nije identifikovana.

Sada je u toku obimna policijska akcija radi potrage za jednim ili više počinilaca. Niko nije uhapšen.

"Razgovaramo sa svedocima koji su imali zapažanja pre, tokom ili posle eksplozije", dodao je Erikson.

"Želimo da budemo sigurni da ništa drugo neće eksplodirati", rekao je Erikson.

Mesto događaja je obezbeđeno, a prema navodima policije ostaće blokirano još neko vreme.

"To je veliko područje koje mora pažljivo da se pregleda", objasnio je Erikson.

Policija je pokrenula predistražni postupak zbog teškog kršenja zakona o zapaljivim i eksplozivnim materijama, kao i zbog opšteopasnog uništenja.