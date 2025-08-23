Slušaj vest

U Kijevuje proglašena vazdušna uzbuna zbog pretnje napadima neprijateljskih bespilotnih letelica (UAV), saopštila je Kijevska gradska vojna administracija na Telegramu, prenosi Ukrinform.

- U prestonici je proglašena vazdušna uzbuna zbog pretnje neprijateljskim dronovima - navodi se u saopštenju.

Vlasti su pozvale građane da odmah odu u najbliža skloništa i ostanu tamo dok se uzbuna ne završi.

Kretanje neprijateljskog drona

Ratno vazduhoplovstvo upozorilo je na kretanje ruskog drona u pravcu prestonice.

- Neprijateljski dron prolazi pored Brovara u pravcu Kijeva! - saopštila je vojska na Telegramu.

U 06:32 sati uzbuna je ukinuta, a opasnost je trajala ukupno 32 minuta.

Noćni napad dronovima na Konotop

Kako prenosi Ukrinform, tokom noći je Konotop bio meta napada dronovima tipa "Šahed", a u gradu se čulo više eksplozija.

448 napada na Zaporošku oblast

Tokom prethodnog dana ruska vojska je izvela čak 448 napada na 17 naselja Zaporoške oblasti, saopštio je načelnik Regionalne vojne administracije Ivan Fedorov na Telegramu, prenosi Ukrinform.

- Ruske trupe su izvele 8 vazdušnih udara na Malu Tokmačku, Malinivku i Višnjeve. Pet napada iz višecevnih raketnih bacača pogodilo je Novoandrijivku, Malu Tokmačku i Malinivku.

Na 13 naselja, uključujući Bilenke, Veseljanku, Plavni, Primorsko, Orihiv, Guljajpole, Ščerbake i druga, lansirano je 311 dronova različitih tipova (pretežno FPV).

Izvršeno je i 124 artiljerijska napada na teritorije Plavni, Guljajpole, Zarično, Novoselivku, Omeljnik, Ščerbake, Novodanilivku i druga mesta - naveo je Fedorov.

Primljeno je 37 prijava o uništenim stanovima, kućama, pomoćnim objektima i infrastrukturnim postrojenjima. Nije bilo ranjenih među civilima.

Velika šteta u Konotopu, nema žrtava

U Konotopu su tokom noći zabeležena tri pogotka, saopštio je gradonačelnik Artem Semenihin na Telegramu.

- Bila su tri pogotka u toku noći. Za sada, hvala Bogu, nema mrtvih ni povređenih. Informacije se još proveravaju - navodi se u poruci.

Prema njegovim rečima, stambene zgrade nisu pretrpele kritična oštećenja. Od 8 časova ujutro radiće Štab za otklanjanje posledica napada.

Gradonačelnik je dodao da je pogođen i infrastrukturni objekat u Konotopu, te da se u naredna 48 sata očekuje porast broja udara.

ISW: Rusija gađala američku kompaniju Fleks u Mukačevu

Ruski raketni napad na američku kompaniju Fleks u Zakarpatskoj oblasti (Mukačevo) imao je za cilj da utiče na zapadne saveznike Ukrajine i da ih odvrati od ulaganja u zemlju, navodi se u izveštaju Instituta za proučavanje rata (ISW), prenosi Ukrinform.

- Rusija je verovatno napala preduzeće Fleks kako bi odvratila Sjedinjene Američke Države i evropske saveznike Ukrajine od investiranja u Ukrajinu ili otvaranja biznisa u zemlji - navodi ISW.

Pripreme za napad i geopolitička pozadina

Prema mišljenju stručnjaka, Rusija se verovatno pripremala za ovaj napad nekoliko nedelja, gomilajući dronove i rakete tokom aktuelnih američko-ruskih pregovora i samita na Aljasci 15. avgusta.

- ISW je primetio da je Rusija u nedeljama koje su prethodile samitu na Aljasci lansirala znatno manje udare kako bi se prikazala Sjedinjenim Državama kao dobronameran pregovarač - stoji u izveštaju.

Analitičari dodaju da je Rusija verovatno koristila ove manje napade kako bi sačuvala dronove i rakete za obnovljene masovne udare na Ukrajinu posle samita.

Napad na industrijsko postrojenje u Mukačevu

Kako je ranije saopštio Ukrinform, 21. avgusta oko 04:40 sati ruske snage izvele su raketni napad na industrijski objekat u Mukačevu, Zakarpatska oblast, što je izazvalo veliki požar. Prema podacima Tužilaštva, u napadu su korišćene dve rakete tipa "Kalibar".

Gašenje požara i broj povređenih

Požar je potpuno stavljen pod kontrolu tek posle skoro 14 sati, a u gašenju je učestvovalo oko 2.600 vatrogasaca.