Petoro ljudi je poginulo nakon što je autobus sa više od 50 putnika izgubio kontrolu i prevrnuo se na glavnom autoputu u zapadnom delu Njujorka u petak, saopštila je državna policija.

Autobus se vraćao u Njujork sa Nijagarinih vodopada, navela je policija. Nesreća se dogodila na autoputu New York State Thruway kod Pembruka, oko 30 milja severoistočno od Bafala i 40 milja jugoistočno od Nijagarinih vodopada.

Okolnosti nesreće

- Iz za sada nepoznatih razloga vozilo je izgubilo kontrolu, uletelo u razdelno ostrvo, zatim skrenulo i završilo u jarku pored puta - rekao je državni policajac Džejms O'Kalahen.

Autobus se kretao punom brzinom, ali nije udario nijedno drugo vozilo, dodao je on.

Policija je potvrdila da je pet putnika poginulo, a među stradalima nije bilo dece. Putnici su bili starosti od 1 do 74 godine.

Prevrnuo se autobus pun turista u Njujorku, petoro mrtvih. Foto: Printskrin

Broj putnika i istraga

U autobusu se nalazilo 54 ljudi, uključujući i dva zaposlena iz kompanije M&Y Tour Inc., koja je upravljala vozilom.

Uzrok nesreće se još ispituje, ali je policija navela da su mehanički kvar i pijanstvo vozača isključeni. Vozač sarađuje sa istražiteljima i protiv njega nije podignuta optužnica.

Povređeni putnici

Erie County Medical Center je bolnica koja je primila 24 povređenih, uključujući dvoje koji su na operaciji i dvoje na intenzivnoj nezi.

United Memorial Medical Center u Bataviji primio je dvoje povređenih koji su posle pregleda pušteni kući.

University of Rochester Medical Center zbrinuo je još šestoro povređenih – dvoje sa kritičnim povredama i četvoro u stabilnom stanju, među kojima je i jedno dete.

Organizacija Mercy Flight, koja pruža hitan medicinski transport helikopterom, prebacila je nekoliko pacijenata u bolnice.

Nacionalnost putnika

Prema rečima policajca O'Kalahena, većina putnika u autobusu bili su indijskog, kineskog i filipinskog porekla.

Zatvaranje autoputa i reakcija vlasti

Autoput New York State Thruway bio je zatvoren u oba smera između izlaza 48A i 49 zbog nesreće.

- Molimo građane da izbegavaju lokalne puteve u blizini mesta nesreće, jer se saobraćaj sa autoputa preusmerava u oba smera - saopštio je izvršni direktor okruga Eri, Mark Polonkarz.

Guvernerka Njujorka, Keti Hočul, izjavila je da je obaveštena o tragičnoj nesreći na autoputu.

- Moj tim blisko sarađuje sa državnom policijom i lokalnim zvaničnicima koji rade na spasavanju i pružanju pomoći svima koji su pogođeni - napisala je na mreži "Iks".

(Kurir.rs/CBS News/Preneo: V.M.)

