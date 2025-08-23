Slušaj vest

Na Kamčatkije u protekla 24 sata zabeleženo više od 25 zemljotresa. Prema saopštenju regionalne uprave Ministarstva za vanredne situacije Rusije, dogodilo se 27 naknadnih potresa, pišu RIA Novosti.

- U poslednja 24 sata dogodilo se 27 naknadnih potresa jačine od . Prema instrumentalnim podacima, podzemni udari nisu se osećali u naseljenim mestima - navodi se na Telegram-kanalu Ministarstva.

Zbog pojačane seizmičke aktivnosti turistima se preporučuje da izbegavaju posetu Avacijskom i Ključevskom vulkanu.

Takođe, nastavlja se aktivnost vulkana Bezimjanog, Šiveluča, Ključevskog, Karimskog i Krašeninnikova.

Prema izjavi šefa Južno-sahalinske seizmičke stanice, jačina najjačeg zemljotresa je bila 5,6 stepeni po Rihteru.

S druge strane, EMSC je izvestio o zemljotresu jačine 5,8 stepeni po Rihteru.

Na Kamčatki je 30. jula zabeležen najjači zemljotres od 1952. godine, jačine 8,8 stepeni. Podzemni udari jačine do 8 stepeni osetili su se i na severnim Kurilima.

