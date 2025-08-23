NOVA SERIJA SNAŽNIH ZEMLJOTRESA NA KAMČATKI! Ponovo se tresla Rusija, 27 udara za 24 sata! (FOTO)
Na Kamčatkije u protekla 24 sata zabeleženo više od 25 zemljotresa. Prema saopštenju regionalne uprave Ministarstva za vanredne situacije Rusije, dogodilo se 27 naknadnih potresa, pišu RIA Novosti.
- U poslednja 24 sata dogodilo se 27 naknadnih potresa jačine od . Prema instrumentalnim podacima, podzemni udari nisu se osećali u naseljenim mestima - navodi se na Telegram-kanalu Ministarstva.
Zbog pojačane seizmičke aktivnosti turistima se preporučuje da izbegavaju posetu Avacijskom i Ključevskom vulkanu.
Takođe, nastavlja se aktivnost vulkana Bezimjanog, Šiveluča, Ključevskog, Karimskog i Krašeninnikova.
Prema izjavi šefa Južno-sahalinske seizmičke stanice, jačina najjačeg zemljotresa je bila 5,6 stepeni po Rihteru.
S druge strane, EMSC je izvestio o zemljotresu jačine 5,8 stepeni po Rihteru.
Na Kamčatki je 30. jula zabeležen najjači zemljotres od 1952. godine, jačine 8,8 stepeni. Podzemni udari jačine do 8 stepeni osetili su se i na severnim Kurilima.
Četiri talasa cunamija delimično su oštetila luku i drugu infrastrukturu. Trenutno su u Severnom Kurilsku ponovno uspostavljeni morski i helikopterski saobraćaj, kao i rad lokalne luke.
(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: V.M.)