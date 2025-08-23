Slušaj vest

Oko 1.700 članova Nacionalne garde je mobilisano u 19 saveznih država kako bi pomogli Službi za imigraciju i carinu Sjedinjenih Američkih Država (ICE) i Ministarstvu za unutrašnju bezbednost, prenosi Foks njuz.

Ovo predstavlja nastavak politike Donalda Trampa u korišćenju federalnih snaga za suzbijanje kriminala i ilegalne imigracije, nakon što je ranije ove nedelje poslao Nacionalnu gardu u Vašington.

Plan mobilizacije i uključene države

Vojnici će biti mobilisani od avgusta do sredine novembra, pri čemu će Teksas, ključna država na granici, imati najveće prisustvo gardista.

Države u kojima se planira aktiviranje gardista su: Alabama, Arkanzas, Florida, Džordžija, Ajdaho, Indijana, Ajova, Luizijana, Nebraska, Nevada, Novi Meksiko, Ohajo, Južna Karolina, Južna Dakota, Tenesi, Teksas, Juta, Virdžinija i Vajoming.

Funkcija Nacionalne garde

Garda će podržati ICE u: upravljanju kriznim situacijama, transportu, logističkoj podršci, kancelarijskim funkcijama. Takođe, gardisti će služiti kao faktor odvraćanja od kriminala, izjavio je zvaničnik Pentagona.

- Proces može uključivati prikupljanje ličnih podataka, otisaka prstiju, DNK i fotografisanje osoba u pritvoru ICE-a - rekao je zvaničnik.

Nije se spekulisalo o slanju Nacionalne garde u Čikago ili Njujork, ali se pripremaju i za tu mogućnost.

Oružane snage u Di-Siju Vašington i zakonodavni okviri akcija

Sekretar za odbranu SAD Pit Hegset odobrio je da vojnici poslati u D.C. nose oružje i obavljaju policijske zadatke, prenosi ABC News.Trump tvrdi da je postigao uspeh u raspoređivanju snaga u Vašingtonu i nagovestio gde bi još mogao da upotrebi saveznu pomoć.

- Kada budemo spremni, ući ćemo i srediti Čikago, baš kao što smo to uradili u D.C. - rekao je Tramp novinarima. On je dodao da plan još nije u potpunosti aktiviran, jer se još nije obratio gradonačelniku Čikaga Brendonu Džonsonu.

Tramp kritikovao gradonačelnika Čikaga

- Čikago je haos. Imate nesposobnog gradonačelnika. Grubo nesposobnog i sredićemo to. Ljudi u Čikagu, gospodine potpredsedniče, vrište da mi intervenišemo. Nose crvene kape, baš kao ova moja - rekao je Tramp.

Američki predsednik je nosio kapu sa natpisom "Tramp je bio za sve u pravu", dok je stajao pored potpredsednika Džej Di Vensa.

Tramp je naglasio da njegova federalna intervencija u velikim demokratskim gradovima ima podršku građana, posebno afroameričkih žena, prema njegovim tvrdnjama.

Naredni koraci

Tramp je rekao da će Čikago biti sledeći, a zatim i Njujork.

Tramp je najavio federalizaciju policije u Di Siju Vašington, što je privremeno moguće prema Zakonu o unutrašnjem upravljanju Vašingtona (Home Rule Act).

D.C. je federalni distrikt, pa Tramp komanduje Nacionalnom gardom distrikta i poslao je vojnike posle napada na bivšeg zaposlenog DOGE-a tokom pokušaja krađe automobila.

