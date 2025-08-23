Sud u Salcburgu izrekao je novčanu kaznu jednom tinejdžeru zbog vređanja predsednika Austrije.
Planeta
TINEJDŽER KAŽNJEN ZBOG VREĐANJA PREDSEDNIKA AUSTRIJE: Policajac ga čuo dok je psovao, dobio oštru kaznu - pa se žalio! I dalje će MORATI DA PLATI
Tinejdžer je 23. aprila izrekao uvredljive reči na račun predsednika Austrije ispred ulaza u jednu zgradu, ali nije primetio da je u tom trenutku u blizini bio policajac.
Policajac je odmah reagovao i legitimisao šesnaestogodišnjaka, te potom izrekao kaznu u visini od 150 evra za remećenje javnog reda i mira.
Bečki list “Kronen cajtung” piše da je uvredljiva izjava dospela i do suda, pošto se tinejdžer žalio pravnom organu.
Iako je priznao da je uvredio predsednika, bio je nezadovoljan visinom kazne.
Pošto još uvek pohađa školu i nema sopstvenu zaradu on je zatražio blažu kaznu. Njegov zahtev je uvažio Sud u Salcburgu i kaznu umanjio na 100 evra.
Inače, maksimalna kazna za ovakav delikt je do 500 evra.
(Kurir.rs/Vesti online)
