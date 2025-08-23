Slušaj vest

Tinejdžer je 23. aprila izrekao uvredljive reči na račun predsednika Austrije ispred ulaza u jednu zgradu, ali nije primetio da je u tom trenutku u blizini bio policajac.

Policajac je odmah reagovao i legitimisao šesnaestogodišnjaka, te potom izrekao kaznu u visini od 150 evra za remećenje javnog reda i mira.

Bečki list “Kronen cajtung” piše da je uvredljiva izjava dospela i do suda, pošto se tinejdžer žalio pravnom organu.

Iako je priznao da je uvredio predsednika, bio je nezadovoljan visinom kazne.

Pošto još uvek pohađa školu i nema sopstvenu zaradu on je zatražio blažu kaznu. Njegov zahtev je uvažio Sud u Salcburgu i kaznu umanjio na 100 evra.

Inače, maksimalna kazna za ovakav delikt je do 500 evra.

(Kurir.rs/Vesti online)

