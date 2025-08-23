Slušaj vest

Vulkan Kilauea na Havajima ponovo je eruptirao u petak, izbacujući lavu 30 metara u visinu i preko dela kratera na vrhu vulkana. U pitanju je 31. erupcija ovog vulkana od decembra, što je uobičajeno za jedan od najaktivnijih vulkana na svetu.

Tok erupcije

Severni otvor na vrhu kratera počeo je da izbacuje lavu ujutru, a nekoliko sati kasnije lava je počela da se izliva. Popodne su iz otvora počele da izbijaju gejziri lave. Erupcija je bila ograničena na prostor unutar kratera i za sada nijedna kuća ili naselje nisu ugroženi.

Neverovatan prizor

Prema prethodnim iskustvima, stotine hiljada ljudi pratiće i ovaj put popularne lajvstrim prenose iz tri ugla koje je postavio Američki geološki institut (USGS).

Iskustvo volonterke iz parka

Volonterka Dženis Vej iz Park servisa kaže da čim dobije vest da je lava ponovo krenula, žuri da napravi fotografije i video snimke kratera Halemaumau - koji prema tradiciji domorodaca Havaja predstavlja dom boginje vulkana Pele.

Kada lava izleti visoko poput gejzira ili fontane, ispušta zvuk poput grmljavine mlaznog motora ili udara talasa. Vej oseća toplotu lave čak i sa udaljenosti od više od kilometar.

- Svaka erupcija deluje kao da sedim u prvom redu i kako pratim najneverovatniji prirodni spektakl - rekla je Vej.

Lokacija vulkana