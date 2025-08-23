Slušaj vest

Do avgusta 2025. godine, u Pokrovsku, u Donjeckoj oblasti, ostalo je oko 1.000 stanovnika. Prema izveštaju Operativno-strateške grupe trupa "Dnjipro" (Dnipro OSGT) na Telegramu, grad je pretrpeo ogromna razaranja.

Ukrajinski snajperista iz jednice "Duh" sa rekordne razdaljine od 4.000 metara ubio dva ruska vojnika jednim hicem kod Pokrovska Foto: Telegram/БУТУСОВ ПЛЮc

Pre rata i sadašnje stanje

- Pre potpune invazije, u Pokrovsku je živelo više od 62.000 ljudi. Do avgusta 2025. ostalo je samo oko 1.000 stanovnika. Tokom tri i po godine, grad je pretrpeo stotine brutalnih napada Rusije. Stotine civila su ubijene ili ranjene. Uništene su fabrike, oštećeni automobili, pogođeni su stambeni objekti, škole, vrtići, pa čak i prodavnice hrane - navodi se u saopštenju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obišao je ukrajinske snage na liniji fronta u Pokrovsku gde se vode žestoke borbe za grad.  Foto: Printscreen

Video prikazuje razliku između nekadašnjeg i sadašnjeg života u gradu

Dnipro OSGT je objavio video zapis koji prikazuje jasan kontrast između mirnog života koji je nekada postojao i trenutne realnosti, gde vreme deluje kao da je stalo usred ruševina.

Otpor Pokrovska

- Uprkos bolu i patnji, Pokrovsk opstaje. Pokrovsk je zapadna kapija Donbasa. 7. Vazdušno-desantni korpus stoji čvrsto kako bi ova kapija ostala nepokolebljiva pred ruskim okupatorima - naglasila je grupa Dnipro OSGT.

Kako je prijavljeno, vojnici 5. Odvojene teške mehanizovane brigade nedavno su povratili kontrolu nad većim delom sela Tovste (Tolstoj) u Donjeckoj oblasti.

(Kurir.rs/Ukrinform/Preneo: V.M.)

