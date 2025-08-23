OD 62.000 STANOVNIKA PAO NA JEDVA 1.000 DUŠA! Objavljeni video ledi krv u žilama! Pokrovsk posle tri godine rata pretvoren u ruševine (VIDEO)
Do avgusta 2025. godine, u Pokrovsku, u Donjeckoj oblasti, ostalo je oko 1.000 stanovnika. Prema izveštaju Operativno-strateške grupe trupa "Dnjipro" (Dnipro OSGT) na Telegramu, grad je pretrpeo ogromna razaranja.
Pre rata i sadašnje stanje
- Pre potpune invazije, u Pokrovsku je živelo više od 62.000 ljudi. Do avgusta 2025. ostalo je samo oko 1.000 stanovnika. Tokom tri i po godine, grad je pretrpeo stotine brutalnih napada Rusije. Stotine civila su ubijene ili ranjene. Uništene su fabrike, oštećeni automobili, pogođeni su stambeni objekti, škole, vrtići, pa čak i prodavnice hrane - navodi se u saopštenju.
Video prikazuje razliku između nekadašnjeg i sadašnjeg života u gradu
Dnipro OSGT je objavio video zapis koji prikazuje jasan kontrast između mirnog života koji je nekada postojao i trenutne realnosti, gde vreme deluje kao da je stalo usred ruševina.
Otpor Pokrovska
- Uprkos bolu i patnji, Pokrovsk opstaje. Pokrovsk je zapadna kapija Donbasa. 7. Vazdušno-desantni korpus stoji čvrsto kako bi ova kapija ostala nepokolebljiva pred ruskim okupatorima - naglasila je grupa Dnipro OSGT.
Kako je prijavljeno, vojnici 5. Odvojene teške mehanizovane brigade nedavno su povratili kontrolu nad većim delom sela Tovste (Tolstoj) u Donjeckoj oblasti.