Venezuelaće sprovesti popis i poziv za mobilizaciju u redove Bolivarske milicije posle pretnji koje su stigle iz SAD, saopštio je predsednik Nikolas Maduro.

- Kao vrhovni komandant, smatrao sam potrebnim i pravovremenim da ovog vikenda sprovedemo kampanju popisa i poziva svih milicionara, rezervista i građana, muškaraca i žena, koji žele da kažu imperijalizmu: "Dosta je tih pretnji“ - rekao je Maduro.

Reakcija SAD

U utorak je portparolka Bele kuće, Kerolajn Livit, izjavila da je predsednik Donald Tramp spreman da iskoristi sve resurse u borbi protiv narko-kartela, ne isključujući mogućnost vojne operacije u Venecueli.

Organizacija popisa i mobilizacije

Popis i poziv u nacionalnu miliciju biće sprovedeni na bazi vojnih jedinica, lokalnih štabova narodne odbrane, kao i na centralnim trgovima gradova. Vlada je ovu kampanju nazvala "Planom zaštite suvereniteta i mira".

Ovaj plan uključuje: proširenje i aktiviranje narodne milicije; pripremu za civilnu odbranu i zaštitu teritorije; rad sa stanovništvom protiv psihološkog i informativnog rata; kampanje za očuvanje mira i nacionalnog jedinstva.

Pojačane tenzije između SAD i Venecuele

Kampanja se odvija u trenutku pojačane retorike SAD. Vašington je objavio nagradu za hapšenje Madurai poslao ratne brodove ka obalama Venecuele.

Predsednik Maduro je u petak, na događaju posvećenom zaštiti suvereniteta i mira u zemlji, Latinskoj Americi i Karibima, naglasio da međunarodno pravo zabranjuje upotrebu sile protiv suverenih država.

Međunarodna podrška Venecueli Ministar spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov, u telefonskom razgovoru je izrazio podršku Karakasu i potvrdio strateško partnerstvo dve zemlje.