Ukrajinski pilot MiG-29 poginuo je posle završetka borbene misije u ranim jutarnjim satima 23. avgusta, saopštilo je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo.

Tragedija prilikom sletanja

Pilot, major Serhij Bondar, stradao je prilikom sletanja, navodi se u saopštenju. Uzroci i okolnosti tragedije još se utvrđuju. Ratno vazduhoplovstvo nije preciziralo koju je misiju pilot izvršavao u trenutku nesreće.

Uloga ukrajinskih pilota Tokom sve intenzivnijih i češćih ruskih vazdušnih napada, ukrajinski piloti često sarađuju sa jedinicama protivvazdušne odbrane sa kopna u cilju odbijanja udara.

Ruski napadi tokom noći

Tokom noći, Rusijaje napala Ukrajinu sa 49 borbenih dronova tipa "Šahed". Trinaest je pogodilo ciljeve, dok je 36 oboreno, saopštilo je Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Herojstvo majora Bondara

U junu je Bondar zvanično odlikovan državnim priznanjem "za ličnu hrabrost pokazanu u odbrani državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i nesebično izvršavanje vojne dužnosti", u dekretu koji je potpisao predsednik Volodimir Zelenski.

Rođen je 1979. godine.

Gubici među ukrajinskim pilotima

Više pilota je poginulo od početka ruske invazije na Ukrajinu.