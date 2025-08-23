POGINUO PILOT UKRAJINSKOG MIG-29! Zelenski ga nedavno odlikovao ordenom za hrabrost! (FOTO)
Ukrajinski pilot MiG-29 poginuo je posle završetka borbene misije u ranim jutarnjim satima 23. avgusta, saopštilo je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo.
Tragedija prilikom sletanja
Pilot, major Serhij Bondar, stradao je prilikom sletanja, navodi se u saopštenju. Uzroci i okolnosti tragedije još se utvrđuju. Ratno vazduhoplovstvo nije preciziralo koju je misiju pilot izvršavao u trenutku nesreće.
Uloga ukrajinskih pilota
Tokom sve intenzivnijih i češćih ruskih vazdušnih napada, ukrajinski piloti često sarađuju sa jedinicama protivvazdušne odbrane sa kopna u cilju odbijanja udara.
Ruski napadi tokom noći
Tokom noći, Rusijaje napala Ukrajinu sa 49 borbenih dronova tipa "Šahed". Trinaest je pogodilo ciljeve, dok je 36 oboreno, saopštilo je Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.
Herojstvo majora Bondara
U junu je Bondar zvanično odlikovan državnim priznanjem "za ličnu hrabrost pokazanu u odbrani državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i nesebično izvršavanje vojne dužnosti", u dekretu koji je potpisao predsednik Volodimir Zelenski.
Rođen je 1979. godine.
Gubici među ukrajinskim pilotima
Više pilota je poginulo od početka ruske invazije na Ukrajinu.
Među njima i pilot F-16, potpukovnik Maksim Ustimenko, koji je poginuo u junu dok je odbijao masovni ruski vazdušni napad sa 477 dronova i 60 raketa. Te noći je oborio sedam ciljeva pre nego što je njegov avion oštećen i izgubio visinu, nakon čega se srušio.
