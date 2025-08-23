TRAMPOV ČOVEK STIŽE KOD ZELENSKOG! Specijalni izaslanik SAD dolazi na proslavu Dana nezavisnosti Ukrajine!
Specijalni izaslanik SAD za Ukrajinu,Kit Kelog, otputovaće u Kijev kako bi obeležio 34. Dan nezavisnosti Ukrajine, izvestio je 21. avgusta novinar Rojtersa Grejem Slateri na mreži "Iks".
- Izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog sutra kreće za Kijev, prema izvorima, kako bi učestvovao na molitvenom doručku i ceremonijama povodom Dana nezavisnosti. Takođe će razgovarati sa liderima o ovonedeljnim burnim diplomatskim dešavanjima - napisao je Slateri.
Bezbednosne garancije
Slateri je dodao da Kelogova poseta dolazi u trenutku kada SAD, Ukrajina i Evropa razrađuju bezbednosne garancije, misleći na posleratnu bezbednosnu arhitekturu koja se smatra ključnom za dugoročni mir u Ukrajini i odvraćanje od buduće ruske agresije.
Poseta posle samita Tramp - Putin
Kelogovo putovanje najavljeno je posle nedelje intenzivnih diplomatskih aktivnosti.
Dana 15. avgusta, predsednik SAD Donald Trampsastao se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Enkoridžu na Aljasci što je izazvalo strahovanja da se Ukrajina "prodaje" dok se Rusija izvlači iz geopolitičke izolacije.
Posle samita, Tramp je izjavio da su se on i Putin "u velikoj meri složili" oko teritorijalnih razmena i bezbednosnih garancija za Ukrajinu.
Pre sastanka, nagovestio je da će obe strane morati da "razmene teritorije", stav koji je izazvao zabrinutost u Kijevu i evropskim prestonicama.
Sastanak u Vašingtonu
Samitu Tramp - Putin ubrzo je usledio sastanak na visokom nivou u Vašingtonu između Trampa, Volodimira Zelenskog i evropskih lidera.
Tokom tog sastanka, Zelenski i saveznici su insistirali na konkretnim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu u slučaju budućeg mirovnog sporazuma sa Rusijom.
Značaj Kelogove posete
Očekivana Kelogova poseta Ukrajini dolazi u presudnom trenutku, dok se nastavljaju razgovori o dugoročnim bezbednosnim aranžmanima i odnosima SAD - Ukrajina pod administracijom Donalda Trampa.
