Specijalni izaslanik SAD za Ukrajinu,Kit Kelog, otputovaće u Kijev kako bi obeležio 34. Dan nezavisnosti Ukrajine, izvestio je 21. avgusta novinar Rojtersa Grejem Slateri na mreži "Iks".

- Izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog sutra kreće za Kijev, prema izvorima, kako bi učestvovao na molitvenom doručku i ceremonijama povodom Dana nezavisnosti. Takođe će razgovarati sa liderima o ovonedeljnim burnim diplomatskim dešavanjima - napisao je Slateri.

Bezbednosne garancije Slateri je dodao da Kelogova poseta dolazi u trenutku kada SAD, Ukrajina i Evropa razrađuju bezbednosne garancije, misleći na posleratnu bezbednosnu arhitekturu koja se smatra ključnom za dugoročni mir u Ukrajini i odvraćanje od buduće ruske agresije. Poseta posle samita Tramp - Putin

Kelogovo putovanje najavljeno je posle nedelje intenzivnih diplomatskih aktivnosti.

Dana 15. avgusta, predsednik SAD Donald Trampsastao se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Enkoridžu na Aljasci što je izazvalo strahovanja da se Ukrajina "prodaje" dok se Rusija izvlači iz geopolitičke izolacije.

Posle samita, Tramp je izjavio da su se on i Putin "u velikoj meri složili" oko teritorijalnih razmena i bezbednosnih garancija za Ukrajinu.

Pre sastanka, nagovestio je da će obe strane morati da "razmene teritorije", stav koji je izazvao zabrinutost u Kijevu i evropskim prestonicama.

Sastanak u Vašingtonu

Samitu Tramp - Putin ubrzo je usledio sastanak na visokom nivou u Vašingtonu između Trampa, Volodimira Zelenskog i evropskih lidera.

Tokom tog sastanka, Zelenski i saveznici su insistirali na konkretnim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu u slučaju budućeg mirovnog sporazuma sa Rusijom.