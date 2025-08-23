Slušaj vest

Troje ljudi je ranjeno u napadu nožemu zapadnom delu Melburna nakon što su nepoznati napadači upali u kuću. Incident se navodno dogodio tokom kućne žurke.

Hitne službe su pozvane u kuću u naselju Truganini oko 4:45 sati ujutru u subotu, posle prijave o provali.

Povređeni muškarci

Policija je saopštila da su nepoznati napadači u kući izboli trojicu muškaraca, među kojima su bili 18-godišnjak i 24-godišnjak.

Obojica su prevezena u bolnicu i njihove povrede nisu opasne po život.

Treći muškarac je takođe povređen, ali je napustio mesto događaja. Njemu su lekari ukazali pomoć.

Istraga u toku