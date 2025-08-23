Slušaj vest

Šumski požarikoji haraju Evropomi EU spalili su više od milion hektara ove godine, čime je 2025. već označena kao najgora godina otkad se vode evidencije i to mesec dana pre zvaničnog kraja sezone požara.

Prema zvaničnim podacima, požari su ove godine progutali četiri puta više zemlje nego u proseku u istom periodu tokom poslednje dve decenije.

Razmere katastrofe

Požari su uništili kuće, spržili šume i zagušili udaljene gradove dimom.

Prema podacima Evropskog informacionog sistema za šumske požare (Effis), koji se vodi od 2003. godine, do sada je izgorelo 1.015.024 hektara zemljišta – čime je oboren prethodni rekord iz 2017. godine od 988.544 hektara.

Razarajući požari oslobodili su u atmosferu 37 miliona tona ugljen-dioksida - približno koliko godišnje emituju Portugal ili Švedska. Takođe je zabeležen rekord i za devet drugih zagađivača vazduha, uključujući sitne čestice PM2.5, koje, prema stručnjacima, čine šumske požare daleko smrtonosnijim nego što se ranije mislilo.

Klimatske promene i "savršeni uslovi za požare"

Kristina Santín Nuno, naučnica pri Španskom nacionalnom istraživačkom savetu, rekla je da se "savršeni uslovi" za velike i opasne požare sve češće javljaju zbog klimatskih promena i načina na koji ljudi koriste zemlju.

- Tužno je i zastrašujuće, moj rodni kraj upravo gori, ali zapravo nije iznenađujuće - rekla je ona.

Toplotni talasi, pojačani zagađenjem od fosilnih goriva, ovog meseca su pogurali temperature iznad 40 stepeni širom Mediterana i Balkana, isušujući vegetaciju i omogućavajući požarima da gore jače i šire se brže.

Žrtve i posledice po zdravlje

Vatrene stihije do sada su direktno usmrtile više od deset ljudi, ali naučnici upozoravaju da je stvarna brojka znatno veća. Gusti oblaci dima zagađuju pluća toksičnim gasovima i sitnim česticama koje prodiru u krvotok.

Studija objavljena u časopisu Lancet pokazala je da je dim od požara odgovoran za 111.000 smrtnih slučajeva godišnje u Evropi (uključujući Rusiju) između 2000. i 2019. godine.

Rekordi u emisijama i zagađenju vazduha

EU Copernicus služba za praćenje atmosfere saopštila je da je ovogodišnja "bez presedana" aktivnost požara podigla emisije u Španiji na najviši nivo u poslednje 23 godine.

Dim sa Iberijskog poluostrva dodatno je pojačan dimom iz Kanade, koja je takođe pogođena razornim požarima poslednjih nedelja.

U avgustu su emisije štetnih gasova iz Španije i Portugala bile "izuzetne", rekao je naučnik Mark Parington iz Copernicusa, dodajući da je veliki obim PM2.5 čestica drastično narušio kvalitet vazduha na Pirinejskom poluostrvu i delovima Francuske.

Pogled u budućnost

Effis je prognozirao da će se vremenski uslovi za požare ove nedelje ublažiti u većem delu južne Evrope, ali da se na severozapadu očekuju "veoma visoke do ekstremne anomalije".

Santín Nuno je ocenila da "katastrofalna" sezona požara ne mora da se ponavlja svake godine, ali da svake naredne raste verovatnoća obaranja rekorda.

- Vrlo je verovatno da će rekord iz 2025. biti oboren za samo nekoliko godina - rekla je ona.