Jedna osoba je ubijena iz vatrenog oružja, a druga je teško povređena na ulici u nemačkom gradu Mendenu u petak.

Potraga za počiniocem je u toku. Prema policijskim navodima, ubijen je muškarac (45), a teško povređeni muškarac je 49-godišnjak. Prethodno je došlo do žučne svađe između osumnjičenog i žrtava. Muškarac je pucao, a zatim navodno pobegao automobilom.

Objavljena je i fotografija počinioca Kenana Mehovića (40). Prema navodima javnog tužilaštva, on je iz Crne Gore, iz Rožaja i verovatno je naoružan.

„Ukoliko vidite počinioca, odmah pozovite policiju na broj za hitne slučajeve i izbegavajte kontakt sa njim“, navodi se u apelu.

Policija je popodne privremeno uhapsila četrdesetogodišnju ženu, suprugu počinioca. Navodno se vratila na mesto zločina vozilom u kojem su prvobitno pobegli nakon pucnjave. Do sada se pozivala na svoje pravo da ćuti.

Žena je u međuvremenu puštena zbog nepostojanja osnova za pritvor.

Prema policiji Hagena, pucnji su ispaljeni oko 14 časova. Stanovnici su potom alarmirali policiju.