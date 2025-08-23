Slušaj vest

Jedna osoba je ubijena iz vatrenog oružja, a druga je teško povređena na ulici u nemačkom gradu Mendenu u petak.

Potraga za počiniocem je u toku. Prema policijskim navodima, ubijen je muškarac (45), a teško povređeni muškarac je 49-godišnjak. Prethodno je došlo do žučne  svađe između osumnjičenog i žrtava. Muškarac je pucao, a zatim navodno pobegao automobilom.

Objavljena je i fotografija počinioca Kenana Mehovića (40). Prema navodima javnog tužilaštva, on je iz Crne Gore, iz Rožaja i verovatno je naoružan.

„Ukoliko vidite počinioca, odmah pozovite policiju na broj za hitne slučajeve i izbegavajte kontakt sa njim“, navodi se u apelu.

Policija je popodne privremeno uhapsila četrdesetogodišnju ženu, suprugu počinioca. Navodno se vratila na mesto zločina vozilom u kojem su prvobitno pobegli nakon pucnjave. Do sada se pozivala na svoje pravo da ćuti.

Žena je u međuvremenu puštena zbog nepostojanja osnova za pritvor.

Prema policiji Hagena, pucnji su ispaljeni oko 14 časova. Stanovnici su potom alarmirali policiju.

Na licu mesta, policajci su prvobitno pronašli dve teško povređene osobe, a u pitanju su radnici na gradilištu. Uprkos naporima reanimacije, Nemac (45) je preminuo na licu mesta. 49-godišnjak, turski državljanin, je teško povređen prostrelnim ranama u grudima i nadlaktici i helikopterom je prebačen u bolnicu.

(Kurir.rs/Bild.de/RTL.de/Tagesschau.de)

Ne propustitePlanetaVOJNI ZAPOVEDNICI AMERIKE I EVROPE KUJU PLANOVE ZA UKRAJINU: Evo šta je procurilo u javnost!
ukrajinska vojska 3.jpg
PlanetaUKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG ORGANIZOVANJA NAPADA NA SEVERNI TOK! Serhiju K. stavljene lisice na ruke u italijanskom letivalištu Rimini, biće izručen Nemačkoj
severni-tok.jpg
PlanetaPUTNIČKI AVION U PLAMENU, HOROR SNIMCI OBILAZE SVET: Zapalio se motor Boinga, zastrašujuće scene na nebu! "Poslao sam OPROŠTAJNE PORUKE" (VIDEO)
Zapaljen avion na nebu plamen
PlanetaZELENE PLJUJU NA ULICI USRED DANA, BERBOK SE SPASILA NA VREME Stranka do skora bila deo nemačke vlade i imala šeficu diplomatije, sada prolazi teške dane (FOTO)
ana.jpg