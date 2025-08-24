Planeta
NADOMAK GRANICE SA KAMERUNOM: Nigerijska vojska ubila više od 35 džihadista
Nigerijsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je ubijeno više od 35 džihadista u napadima sprovedenim u subotu protiv islamističkih boraca, koji su se okupili blizu granice između Nigerije i Kameruna.
"Na osnovu višestrukih obaveštajnih podataka iz više izvora, vazduhoplovci su izveli precizne napade, sukobili se sa teroristima i neutralisali više od 35 boraca na četiri lokacije", navodi se u saopštenju ratnog vazduhoplovstva.
Drugi detalji nisu saopšteni.
