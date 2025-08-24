Slušaj vest

Nigerijsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je ubijeno više od 35 džihadista u napadima sprovedenim u subotu protiv islamističkih boraca, koji su se okupili blizu granice između Nigerije i Kameruna.

"Na osnovu višestrukih obaveštajnih podataka iz više izvora, vazduhoplovci su izveli precizne napade, sukobili se sa teroristima i neutralisali više od 35 boraca na četiri lokacije", navodi se u saopštenju ratnog vazduhoplovstva.

Drugi detalji nisu saopšteni.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaNEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U NIGERIJI: Najmanje 17 učenika nastradalo u požaru,12 dece prebačeno u bolnicu
Screenshot 2025-02-02 075704.png
PlanetaUŽAS U NIGERIJI: Najmanje 35 dece umrlo je na božićnom sajmu
Nigerija.jpg
PlanetaLJUDOŽDER NILSKI KONJ UBIJEN, CELO SELO PEVA OD SREĆE: Lovci ga izmasakrirali kopljima pa meso podelili ljudima da se goste!
shutterstock-2131818433.jpg
PlanetaNOVI BILANS KRVAVOG NAPADA U NIGERIJI: Rafalima po vernicima u katoličkoj crkvi, najmanje poginulo 50! VIDEO
screenshot-2.jpg