Južna Koreja je potvrdila da je ranije ove nedelje ispalila upozoravajuće hice na severnokorejske vojnike koji su nakratko prešli strogo čuvanu granicu između dve zemlje, piše BBC.

Severnokorejski državni mediji nazvali su potez Seula „namernom provokacijom“, a Pjongjang je optužio Južnu Koreju da rizikuje „nekontrolisane“ tenzije. General-potpukovnik severnokorejske vojske Ko Džong Čol rekao je da je seulska vojska upotrebila mitraljez da ispali više od deset upozoravajućih hitaca na njihove vojnike.

„Ovo je veoma ozbiljan uvod koji bi neizbežno doveo situaciju u južnom pograničnom području, gde je ogroman broj snaga stacioniran u međusobnom sukobu, u nekontrolisanu fazu“, preneli su državni mediji njegove reči.

Incident se dogodio usred radova koje Severna Koreja sprovodi od prošle godine kako bi trajno zatvorila granicu sa Južnom Korejom. Dve zemlje su razdvojene pojasom ničije zemlje poznatim kao Demilitarizovana zona (DMZ), a upadi preko granice često dovode do porasta tenzija. Granica unutar DMZ nije ograđena, a saobraćajni znakovi su često zaklonjeni gustom vegetacijom.

Prema saopštenju Združenog načelnika štabova Južne Koreje (ZŠG), nekoliko severnokorejskih vojnika koji su radili u pograničnom području prešlo je vojnu liniju razgraničenja oko 15 časova po lokalnom vremenu u utorak. Vojnici su se ubrzo nakon toga vratili na svoju stranu granice, dodao je ZŠG.

Vest o incidentu stigla je nakon što je novi predsednik Južne Koreje, Li Dže-Mjung, u subotu napustio Seul i otputovao u posete Tokiju i Vašingtonu. Pjongjang je poslednjih nedelja pojačao svoju retoriku, a sestra lidera Kim Džong Una odbacila je napore Lijeve vlade za pomirenje, uprkos njegovoj izbornoj pobedi u junu, uz obećanje da će poboljšati međukorejske odnose.

U znak dobre volje, južnokorejska vojska je početkom ovog meseca obustavila emitovanje propagande preko zvučnika preko granice, rekavši da je to deo napora da se „vrati poverenje“. Pjongjang smatra takve emisije činom rata i pretio je da će ih uništiti u prošlosti.