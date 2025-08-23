Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas povodom Dana državne zastave da ta zemlja neće prepustiti nijedan deo svoje teritorije.

On je naglasio da je zastava Ukrajine simbol nade za građane na privremeno okupiranim teritorijama.

"Ova zastava je osećaj spasenja za ljude koje vraćamo iz ruskog zarobljeništva. Kada ugledaju ukrajinske boje, znaju da je zlo prošlo. Ova zastava je cilj i san za mnoge naše ljude pod privremenom okupacijom. Čuvaju je, jer znaju da nećemo pokloniti svoju zemlju okupatoru", rekao je danas Zelenski na svečanosti povodom Dana državne zastave.

Ukrajinski predsednik naglasio je da se sve više zemalja slaže da se trajan mir i bezbednost za demokratske nacije mogu obezbediti samo zajedno s Ukrajinom.

"Neka svako ko je dao svoj doprinos jačanju ukrajinskih boja danas čuje reči zahvalnosti. Zahvaljujem svima koji se bore za našu državu i naš narod“, dodao je Zelenski.

Dan državne zastave Ukrajine obeležava se u Ukrajini 23. avgusta, a prema najrasprostranjenijem tumačenju, plava boja predstavlja nebo, a žuta zlatna, polja žitarica.