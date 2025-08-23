Slušaj vest

Ruski vojnik (31) je u intervjuu priznao da je učestvovao u ubistvu pet zarobljenih ukrajinskih vojnika u Donjeckoj oblasti u maju prošle godine.

Prema audio snimku intervjua, pet ukrajinskih vojnika je zarobljeno 5. maja 2024. godine u selu Karlovka, blizu Avdejevke. Nakon što su im oduzeti telefoni i panciri, odvedeni su u baštu gde su naterani da kleknu, a zatim su im dželati pucali u potiljak.

Ruski vojnik koji je opisao pogubljenja, identifikovan kao Ivan Ohlopkov, rekao je da tela ubijenih Ukrajinaca nisu sahranjena već uništena minobacačkom vatrom. Rekao je da ne oseća kajanje zbog svojih postupaka i da se ne seća detalja o žrtvama. Prema njegovim rečima, izvršio je pogubljenja zajedno sa još četiri ili pet vojnika iz svog bataljona, a naređenje je izdao njihov komandant.

Ohlopkov i ostali vojnici umešani u zločin bili su pripadnici ozloglašenog bataljona „Somalija“, čiji su pripadnici ranije bili optuženi za ratne zločine. Sam Ohlopkov, koji je pre potpisivanja ugovora sa vojskom odslužio zatvorsku kaznu zbog krađe, u međuvremenu je dezertirao i trenutno se krije u okupiranom Donjecku.

Vot Tak, medijska kuća fokusirana na Istočnu Evropu i osnovana radi suprotstavljanja ruskoj i beloruskoj propagandi, saopštila je da nije bila u mogućnosti da nezavisno potvrdi Ohlopkovljevu priču. Poslala je zahtev generalnom tužiocu Ukrajine za informacije o vojnicima poginulim u Karlovki.

Glavni ukrajinski tužilac izjavio je prošlog meseca da je dokumentovano pogubljenje najmanje 273 ukrajinska ratna zarobljenika, što je ratni zločin prema Ženevskim konvencijama. Kijev i Ujedinjene nacije upozorili su na sve veći broj takvih pogubljenja, sugerišući da su ona deo sistematske ruske politike.