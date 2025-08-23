Slušaj vest

Severnokorejska državna televizija juče je prvi put emitovala dokumentarni snimak koji prikazuje borbene operacije njenih trupa u ratu u Ukrajini, pružajući redak uvid u oružje koje koriste u ruskom Kurskom regionu, izveštava NK News, portal specijalizovan za Severnu Koreju.

U izveštaju Korejske centralne televizije (KCTV) prikazani su pripadnici oružanih snaga DNRK kako koriste raznovrsno oružje, od protivtenkovskih raketa do višecevnih raketnih bacača. Snimci borbe emitovani su na velikom ekranu tokom koncerta za severnokorejske komandante i vojnike koji su se vratili sa bojišta. Događajem je takođe odata počast 101 vojniku koji su poginuli u borbama kod Kurska.

Kim: Ne znam kako da izrazim svoje žaljenje i izvinjenje

„Srce me boli i osećam gorčinu dok se suočavam sa stvarnošću da se plemenite ličnosti koje su dale svoje dragocene živote za veliku pobedu i slavu mogu upoznati samo kroz fotografije na spomen-zidu“, rekao je Kim u svom govoru. „Dok stojim pred ožalošćenim porodicama palih vojnika, ne znam kako da izrazim svoje žaljenje i izvinjenje što nismo uspeli da zaštitimo naše dragocene sinove.“

"Veliki deo snimka deluje autentično"

Izveštavanje KCTV-a fokusiralo se na vojnu snagu i hrabrost severnokorejskih trupa u opasnim uslovima, često prikazanim kroz dinamične snimke dronovima. Neki snimci prikazuju severnokorejske snage pod vazdušnim napadom, dok drugi prikazuju ukrajinske tenkove koje su navodno uništili vojnici Severne Koreje.

Prema rečima analitičara, veliki deo snimaka deluje autentično i podudara se sa ranijim izveštajima o taktikama Korejske narodne armije, dok je saradnja sa ruskim snagama prikazana minimalno.

Prvi dokazi o upotrebi protivtenkovskog raketnog sistema Bulse-4M

Objavljeni snimci pružili su do sada najdetaljniji uvid u oružje koje koriste severnokorejski vojnici, idući dalje od ranije objavljenih pušaka AK-12 i minobacača kalibra 60 mm. Potvrđeno je da su vojnici koristili višecevni raketni sistem (MLRS) Tip-75 kalibra 107 mm, domaću verziju kineskog sistema Tip-63.

Takođe je prikazano da snage DNRK koriste protivtenkovski raketni sistem Bulse-4M. Iako se sumnja da je Pjongjang snabdeo Rusiju municijom za ovaj sistem, nema dokaza da ga koriste severnokorejske trupe.

„Prilično moderna ruska oprema“

U prilogu se takođe vide vojnici koji koriste višenamenski raketni bacač RMG, koji je stručnjak za oružje Just Olimans opisao kao „prilično modernu rusku opremu“.

Olimans je takođe identifikovao američki bacač granata Mk 19. Istaknuto je ratovanje dronovima, sa snimcima operatera koji upravljaju FPV kamikaze dronovima, kao i uništenih ukrajinskih vojnih vozila. KCTV je takođe ukratko prikazao raspoređivanje odbrambenih sistema za dronove, kao što je oprema za ometanje.

Severnokorejski vojnici su zaista dobro opremljeni

„Severnokorejski vojnici su se zaista dobro opremili“, rekao je Olimans, dodajući da snimci „gotovo sigurno“ predstavljaju „mešavinu insceniranih događaja i borbenih snimaka“. On je procenio da prikazana taktika i oprema odgovaraju ulozi lake pešadije opremljene ruskim oružjem.

Šin Seung-ki, viši analitičar Korejskog instituta za analizu odbrane, smatra da je najvažnija činjenica to što je Severna Koreja naučila kako da „koristi i reaguje na dronove“.

„Stekli su mogućnosti nadzora i izviđanja u ratnom okruženju i na osnovu toga su naučili kako male taktičke jedinice mogu da manevrišu, reaguju, pronađu neprijatelja i unište ga“, rekao je za NK News.

„Oni prikazuju dostignuća, a ne celu sliku“

Rio Hinata-Jamaguči, vanredni profesor na Institutu za međunarodnu strategiju Međunarodnog univerziteta u Tokiju, naglasio je propagandni aspekt snimka, rekavši da Severna Koreja prikazuje „dostignuća“ umesto celokupne slike.

„Bilo bi čudno potpuno prikriti nedavno raspoređivanje“, rekao je. „To bi bilo uvredljivo i nečasno za vojnike, tako da nije neuobičajeno da Severna Koreja sve ovo promoviše.“

S druge strane, Kris Mandej, istraživač Rusije na Univerzitetu Dongseo, rekao je da snimci KCTV-a izgledaju realnije od onoga što su izveštavali ruski mediji, napominjući da su „Kimovi vojnici iskusili moderno ratovanje“.

Severna Koreja mora da opravda buduće raspoređivanje trupa

Analitičari su primetili da se snimak skoro u potpunosti fokusirao na severnokorejske vojnike, ignorišući ruskog saveznika. Nam Sung-vuk, profesor na Ženskom univerzitetu Sukmjung, rekao je da je izostavljanje Rusije bilo „neizbežno jer je fokus bio na ohrabrivanju onih koji su se vratili iz borbe“.