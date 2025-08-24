Slušaj vest

Prema poslednjim informacijama najmanje šestoro učenika se udavilo, dok je 24 povređeno povređena tokom školskog izleta na popularnoj egipatskoj plaži.

Tragedija se dogodila u Aleksandriji, drugom po veličini gradu u Egiptu, a hitna pomoć je požurila, na lice mesta, nakon prijave o nesreći i da se učenici bore za život u vodi, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja u Kairu.

Ipak, šestoro osoba proglašeno je mrtvima na plaži Abu Talat, popularnom turističkom odredištu, uprkos velikim naporima spasilačkih ekipa i angažovanju 16 ambulantnih vozila,.

Najmanje 24 osobe su povređene, troje učenika je zbrinuto na samoj plaži, dok je još 21 prebačen u bolnicu. Njih 13 je odvezeno u specijalizovanu bolnicu u Agamiju, dok je osamoro lečeno u opštoj bolnici Amrija.

Haled Abdel Džafar, ministar zdravlja, izjavio je da su učenicima na raspolaganju sve hitne medicinske usluge i da on lično pomno prati reakciju hitnih službi i pružanje medicinske nege. Vlasti u Aleksandriji su nakon toga naredile zatvaranje plaže.

Postavljene su crvene zastave upozorenja širom područja kako bi se javnost odvratila od ulaska u more zbog opasnih talasa i jakih struja. Pokrenuta je istraga, a zvaničnici ispituju da li su bile obezbeđene odgovarajuće mere bezbednosti.

Ova tragična nesreća dolazi samo nekoliko meseci nakon što je šest turista poginulo kada je potonula podmornica u Crvenom moru. Svi stradali bili su Rusi, dok je 39 turista spaseno.

Turistička podmornica po imenu Sindbad prevozila je 45 turista, uključujući decu, u trenutku nesreće koja se dogodila u egipatskom letovalištu Hurgada.

Prethodno, najmanje 11 osoba je poginulo kada je u novembru potonuo brod sa 30 turista u Crvenom moru.