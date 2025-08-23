Slušaj vest

Menadžer zabavnog parka na jugu Francuske uhapšen je zbog sumnje na versku diskriminaciju nakon što je odbio ulaz grupi izraelske dece, što je izazvalo negodovanje javnosti i jevrejskih organizacija.

Deca, uzrasta između osam i 16 godina, bila su na odmoru i zakazala su termin za četvrtak u adrenalinskom parku Tirovol. Međutim, ulaz im je odbijen.

Prema navodima tužilaštva, upravnik parka je prvobitno kao razlog odbijanja nekima naveo „lična uverenja“, dok je drugima ponudio druga objašnjenja. Društvene mreže parka su u sredu uveče objavile da će park biti zatvoren u četvrtak zbog oluje i „inspekcije objekata“. Grupi je rečeno da ne mogu da prisustvuju, nakon čega su bez ikakvih problema posetili drugi zabavni park u Francuskoj. Upravnik je, prema saopštenju, negirao bilo kakvu krivicu.

Incident je izazvao negodovanje širom zemlje.

„Pređena je granica. Zgroženi smo“, rekla je Perla Danan, predsednica Reprezentativnog saveta francuskih jevrejskih institucija za region Langdok-Rusijon. „Počelo je grafitima, uvredama i fizičkim napadima, a sada je bukvalno zabrana ulaska u zemlju za decu uzrasta od osam do 16 godina“, rekla je Danan. „Prekršene su vrednosti Francuske“, zaključila je.

Jevrejska opservatorija Francuske takođe je u petak izrazila „duboko negodovanje“, navodeći: „Takav čin diskriminacije, usmeren isključivo na maloletnike na osnovu njihove nacionalnosti i porekla, izuzetno je ozbiljan i podriva osnovne principe republike.“

Diskriminacija na osnovu religije je krivično delo u Francuskoj, kažnjivo sa do tri godine zatvora. Od 2023. godine došlo je do naglog porasta antisemitskih incidenata , nakon napada Hamasa u Izraelu 7. oktobra i kasnijeg rata u Gazi.