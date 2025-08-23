Slušaj vest

Vlasnica italijanske picerije postala je heroj društvenih mreža nakon što je lično pronašla i naplatila račun turistkinjama koje su pokušali da pobegnu bez plaćanja.

Mikela Malatini, vlasnica picerije I Due Re, iskoristila je snimke nadzornih kamera i moć društvenih mreža da preda račun od 44 evra dvema Francuskinjama.

Dve Francuskinje su večerale u piceriji u Čivitanova Marke, gradu na jadranskoj obali, gde su naručile dve pice i četiri Aperol šprica. Nakon što su naprvile račun od 44 evra, jednostavno su izašle. Vlasnica je lokalnim medijima rekla da su stigle bez rezervacije.

„Kada je došlo vreme za plaćanje, ustale su i polako izašle napolje“, rekla je.

Njihovo bekstvo bi možda bilo uspešno da picerija nije bila opremljena kamerama za nadzor. Malatini je objavila sliku na Fejsbuku uz komentar "Izašle, a da nisu platile račun". Uz pomoć komentara korisnika brzo je locirala turistkinje u iznajmljenom stanu u istom gradu. Sledećeg jutra, Malatini je lično otišla u stan, pokucala na vrata i probudila gošće da im preda račun.

„Dve žene su bile veoma srdačne i odmah su predale novac bez ikakvog protesta“, rekla je Mikela.

Vlasnica je objasnila da joj ovo nije prvi takav slučaj, ali da ovog puta neće odustati.

- Nije stvar u novcu - ne volimo da nas zloupotrebljavaju. Nažalost, takve situacije se dešavaju sve češće - rekla je, dodajući da gosti koji pokušavaju da odu bez plaćanja omalovažavaju trud njenog osoblja.

- To je šamar našem radu - naglasila je.

Malatini je takođe dodala da nadzorne kamere i dugogodišnje iskustvo pomažu u identifikaciji potencijalnih prevaranata.