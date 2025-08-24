Slušaj vest

Dramatičan porast ukrajinskih napada na ruske rafinerije nafte doveo je do rekordnog rasta cena goriva u Rusiji, uprkos tome što je vlada uvela zabranu izvoza goriva kako bi ublažila nestašicu.

Ukrajinadronovima napada rafinerije, pumpe i vozove s gorivom u nastojanju da oslabi rusku ratnu mašinu, ali i da poremeti svakodnevni život u zemlji. Tokom leta potražnja za gorivom među ruskim vozačima i poljoprivrednicima dostigla je vrhunac.

Ključne mete i šteta

Prema podacima CNN-a, ukrajinski dronovi su samo ovog meseca pogodili najmanje deset važnih ruskih energetskih objekata.

Rafinerije koje su bile mete proizvode preko 44 miliona tona naftnih derivata godišnje - više od 10 odsto ukupnog ruskog kapaciteta, navodi ukrajinska obaveštajna služba.

Među metama bila je i ogromna rafinerija Lukoila u Volgogradu, najveća u južnoj Rusiji. Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je štetu, a rafinerija je ponovo napadnuta 19. avgusta.

Rafinerija u Saratovutakođe je napadnuta ranije ovog meseca, dok su u Rostovskoj oblasti požari goreli danima posle udara, prema rečima Roberta Brovdija, komandanta ukrajinskih bespilotnih sistema.

Nestašice goriva i rast cena Sergej Aksjonov, za probleme je okrivio "logistička pitanja" i dodao da vlasti "preduzimaju sve moguće mere kako bi obezbedile potrebne količine goriva i stabilizovale cene". Nestašice goriva prijavljene su u nekoliko ruskih regiona, kao i na anektiranom Krimu . Ruski guverner Krima,, za probleme je okrivio "logistička pitanja" i dodao da vlasti "preduzimaju sve moguće mere kako bi obezbedile potrebne količine goriva i stabilizovale cene".

Aktivisti proukrajinske grupe "Žuta traka" na Krimu rekli su na Telegramu da je najpopularniji tip benzina nestao sa pumpi, dodajući da ih "ne rastužuje saznanje da je to rezultat dobrog rada dronova po ruskoj ekonomiji".

Uprkos državnim subvencijama, potrošači plaćaju više. Cene benzina na veleprodajnoj berzi u Sankt Peterburgu porasle su skoro 10 odsto samo ovog meseca, a oko 50 odsto od početka godine. Najviše su pogođeni potrošači na ruskom Dalekom istoku.

Vladine mere i prognoze

Vlada je krajem jula uvela zabranu izvoza goriva, što je doprinelo povećanju izvoza sirove nafte. Analitičari, međutim, ne očekuju pad cena najmanje još mesec dana.

- Naša prognoza je, nažalost, nepovoljna, najverovatnije ćemo morati da čekamo još najmanje mesec dana da cene počnu da padaju - rekao je Sergej Frolov iz kompanije NEFT Research za list Komersant.

Ovaj list navodi da je skok cena posledica "nezgoda u rafinerijama".

Vojni sektor je manje pogođen, jer uglavnom koristi dizel, čije zalihe nisu toliko ugrožene.

Napadi na daljinu

Ukrajinske vojne i obaveštajne službe razvile su ratovanje na daljinu pomoću dronova, raketa i sabotaža, paralelno sa borbama na frontu.

Vojni izvori tvrde da su ovakvi napadi 2025. godine izazvali štetu od 74 milijarde dolara, pri čemu je skoro 40 odsto udara izvedeno na udaljenosti većoj od 500 kilometara unutar Rusije.

U izveštaju ukrajinske spoljno-obaveštajne službe navodi se da ruske kompanije hitno kupuju gorivo iz Belorusije kako bi ublažile nestašice.

Beloruski državni proizvođač "Belneftehim" saopštio je da je "interesovanje za beloruske naftne derivate na ruskom tržištu naglo poraslo".

Napadi na izvoznu infrastrukturu

Ukrajina pokušava i da omete ruski izvoz nafte. Prošle nedelje dronovi su pogodili naftovod "Družba" koji snabdeva Mađarsku i Slovačku - dve članice EU koje održavaju dobre odnose s Moskvom.

Obe zemlje žalile su se EU, tvrdeći da "ovim napadima Ukrajina ne nanosi primarno štetu Rusiji, već Mađarskoj i Slovačkoj".

Američki predsednik Donald Tramp takođe je intervenisao, rekavši u rukom pisanom pismu mađarskom premijeru Viktoru Orbanu da je "vrlo ljut" zbog tog događaja.

Nova raketa "Flamingo"

Ukrajina jača arsenal dugometnih oružja i nedavno je predstavila domaću krstareću raketu "Flamingo", sa planom da se proizvodi 200 komada mesečno.

Prema rečima stručnjaka za raketno oružje Fabijana Hofmana, za "meke mete" poput destilacionih kolona u rafinerijama, letalni radijus Flaminga iznosi preko 38 metara, što bi izazvalo značajnu štetu.

- Svaka raketa koja pogodi cilj prouzrokovaće daleko veću štetu nego postojeće ukrajinsko naoružanje, zahvaljujući bojevoj glavi od 1.150 kilograma - rekao je vojni analitičar Mik Rajan.