Jedna osoba je poginula, a još devet je ranjeno usled ruskih napada u Dnjepropetrovskoj oblasti23. avgusta. Do stradanja je došlo u okrugu Sinelnikovo, gde je oštećeno sedam kuća i jedan autobus.

Upotreba bombi KAB i dronova

Ruske vazdušne bombe tipa KAB i dronovi korišćeni su za napade na mete u okrugu, izazvavši požare koji su kasnije ugašeni, saopštio je guverner oblasti Serhij Lisak na Telegramu.

Okruzi Nikopol i Sinelnikovo našli su se pod udarom FPV dronova i artiljerije ruskih snaga. Tom prilikom pogođeni su gasovod i dalekovod.

Napadi na civilne objekte u Hersonu

U međuvremenu, zabeleženi su slučajevi u kojima ruski FPV dronovi rutinski gađaju civilne objekte u Hersonu, piše Kijev independent.

Talas udara na zapadu Ukrajine

Rusija je 21. avgusta lansirala talase raketa i dronova na gradove u zapadnoj Ukrajini, daleko od linije fronta. Tom prilikom poginula je najmanje jedna osoba, a 26 je ranjeno.

Tokom napada je izbio požar u velikoj fabrici elektronike u Mukačevu, a šteta je zabeležena i u drugim gradovima, uključujući Lavov.

Trampovi pokušaji posredovanja u miru

Predsednik SAD Donald Tramp pojačao je napore da posreduje u postizanju mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat Rusije protiv Ukrajine.

Tramp se 15. avgusta sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci. Nekoliko dana kasnije, u Beloj kući se susreo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

