IMA MRTVIH I RANJENIH! Rusi izveli žestoke udare na Dnjepropetrovsku oblast! Pogođeno sedam kuća i autobus! Na meti i ostali objekti! (FOTO)
Jedna osoba je poginula, a još devet je ranjeno usled ruskih napada u Dnjepropetrovskoj oblasti23. avgusta. Do stradanja je došlo u okrugu Sinelnikovo, gde je oštećeno sedam kuća i jedan autobus.
Upotreba bombi KAB i dronova
Ruske vazdušne bombe tipa KAB i dronovi korišćeni su za napade na mete u okrugu, izazvavši požare koji su kasnije ugašeni, saopštio je guverner oblasti Serhij Lisak na Telegramu.
Okruzi Nikopol i Sinelnikovo našli su se pod udarom FPV dronova i artiljerije ruskih snaga. Tom prilikom pogođeni su gasovod i dalekovod.
Napadi na civilne objekte u Hersonu
U međuvremenu, zabeleženi su slučajevi u kojima ruski FPV dronovi rutinski gađaju civilne objekte u Hersonu, piše Kijev independent.
Talas udara na zapadu Ukrajine
Rusija je 21. avgusta lansirala talase raketa i dronova na gradove u zapadnoj Ukrajini, daleko od linije fronta. Tom prilikom poginula je najmanje jedna osoba, a 26 je ranjeno.
Tokom napada je izbio požar u velikoj fabrici elektronike u Mukačevu, a šteta je zabeležena i u drugim gradovima, uključujući Lavov.
Trampovi pokušaji posredovanja u miru
Predsednik SAD Donald Tramp pojačao je napore da posreduje u postizanju mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat Rusije protiv Ukrajine.
Tramp se 15. avgusta sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci. Nekoliko dana kasnije, u Beloj kući se susreo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.
On je izjavio da planira da organizuje bilateralni sastanak između Zelenskog i Putina, a zatim i trilateralni susret trojice lidera.
