VETAR RUŠIO SVE PRED SOBOM, OBARAO STABLA! Stravična OLUJA na severu Italije, potop u Raveni i Riminiju! Plaže na Jadranu uništene! (FOTO/VIDEO)
Oblast oko grada Ravene, a posebno grad Rimini, pogođeni su snažnim i iznenadnim nevremenom praćenim jakim vetrom i gradom, koje se dogodilo pre svitanja, oko 4:30 časova ujutru.
Oluja je prvo pogodila obalu kod Ravene i Červije, a zatim je snažnije zahvatila provinciju Rimini, izazvavši poplave.
Ulice pretvorene u reke
Drveće je oboreno, a ulice su se u pojedinim delovima pretvorile u bujične reke, što je izazvalo poteškoće u saobraćaju. Nadležni proveravaju da li ima ozbiljnije štete.
Velika šteta na plažama i okolnim objektima
Plaže i kupališta u Červiji i Milanu Maritimi (Ravena) pretrpela su ozbiljnu štetu usled jakih udara vetra. Ležaljke su prevrnute, a krovovi i zaštitne konstrukcije odleteli su ili su se urušili, piše italijanski list ANSA.
U Riminiju je gradska vlast, preko člana zaduženog za civilnu zaštitu Jurija Magrinija, ocenila da je reč o "vrlo ozbiljnom događaju".
Poplavljeni podvožnjaci i podrumske prostorije
Poplavljeno je pet podvožnjaka, od kojih je u jednom ostao zaglavljen automobil. Policija i dalje nadzire poplavljene ulice, ali se voda polako povlači jer je kiša prestala.
Zabeleženi su i poplavljena prizemlja i podrumske prostorije, kao i brojna srušena stabla. Pokrajinski štab aktivirao je timove za podršku vatrogascima.
Drveće palo na automobile
Više borova palo je na parkirane automobile u Milanu Maritimiju. Zbog srušenih stabala pojedini delovi grada su i dalje nedostupni. U toku je na desetine intervencija vatrogasaca.
Prijavljeni problemi sa curenjem gasa su rešeni, a za sada nema informacija o povređenim osobama. U pomoć su pozvani i volonteri.
Upozorenje građanima
Zvaničnici su pozvali stanovništvo da ne koriste dronove i slične leteće uređaje, jer su vatrogasne službe angažovale sopstvene dronove za procenu štete iz vazduha.