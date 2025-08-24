RUSKA VOJSKA TVRDI: Osvojili smo dva naselja na istoku Ukrajine! (MAPA)
Ruske snage preuzele su kontrolu nad još dva naselja duž fronta dugog oko hiljadu kilometara u istočnoj ukrajinskoj Donjeckoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
U petak je Ministarstvo navelo da su ruske trupe zauzele tri sela tokom sporog napredovanja kroz ovaj region.
Ukrajinska vojska: delimične kontraoperacije
Ukrajinska vojska nije potvrdila promenu kontrole nad bilo kojim od sela, ali je saopštila da su njene snage preuzele jedno naselje zapadnije, na rubu Dnjepropetrovske oblasti.
Fokus je na Donbasu
Posle neuspelog pokušaja napredovanja ka Kijevu u prvim nedeljama od početka invazije u februaru 2022., ruske snage su se koncentrisale na zauzimanje regiona Donbas, koji obuhvata Donjecku i Lugansku oblast.
Ovo su osvojena sela
Kleban-Bik, severozapadno od grada Torecka, koji mesecima trpi napade,
, selo bliže administrativnoj granici severoistočne Harkovske oblasti.
Dva sela, za koja se navodi da su zauzeta u petak, Katerinivka i Rusin Jar, nalaze se u blizini još jednog grada pod pritiskom, Kostjatinovke. Ukrajinski generalštab je naveo samo da je Katerinivka jedno od nekoliko mesta pod neprijateljskim napadima.
Povratak kontrole ukrajinskih snaga
U odvojenom saopštenju, ukrajinska vojska navodi da su njene snage vratile selo Zelenij Haj u blizini Dnjipropetrovske oblasti, mesto u koje su ruske snage navodno prodrle.
Selo je trenutno izloženo novim ruskim napadima.
Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) saopštila je da je sprovela zajedničku operaciju sa vojnim jedinicama kako bi zaustavila rusko napredovanje u Donjeckoj oblasti, kao i pokušaje proboja u Dnjepropetrovsku oblast.