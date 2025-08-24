OČEVICI TVRDE: Izraelski vojnici su već u gradu Gazi!
Palestinski očevici prijavili su prisustvo izraelskih vojnika u gradu Gazi, nakon što je premijer Benjamin Netanjahu odobrio planove za zauzimanje grada u kojem živi oko milion ljudi, navodi dpa.
Prema izveštajima, vojnici su primećeni u četvrti Sabra, uglavnom u blizini zgrade koja je nekada služila kao škola.
Izraelska vojska ne otkriva pozicije
Na upit agencije dpa, izraelska vojska je odgovorila da ne otkriva podatke o položajima svojih vojnika.
Strah od posledica za civile
Planovi Izraela za okupaciju grada Gaze, u kojem je juče zvanično proglašenaglad, izazvali su strah od dodatne patnje civilnom stanovništvu, koje gotovo dve godine trpi posledice rata.
Preseljenje stanovnika pre ofanzive
Izraelje ranije saopštio da planira da preseli oko milion stanovnika grada pre ofanzive, koja se očekivala najranije u septembru. Ipak, izraelski vojnici već su napredovali do rubnih delova priobalnog grada.
Izraelske kopnene snage ranije su tokom rata već bile raspoređene u četvrti Sabra.