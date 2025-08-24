Slušaj vest

Palestinski očevici prijavili su prisustvo izraelskih vojnika u gradu Gazi, nakon što je premijer Benjamin Netanjahu odobrio planove za zauzimanje grada u kojem živi oko milion ljudi, navodi dpa.

Prema izveštajima, vojnici su primećeni u četvrti Sabra, uglavnom u blizini zgrade koja je nekada služila kao škola.

Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Izraelska vojska ne otkriva pozicije

Na upit agencije dpa, izraelska vojska je odgovorila da ne otkriva podatke o položajima svojih vojnika.

Velika glad zavladala Pojasom Gaze. Ljudi ginu od izraelskih metaka i bombi dok čekaju za brašno i humanitarnu pomoć. Snage IDF na njih otvaraju vatru. U palestinskoj enklavi zavladala je sveopšta glad, hrana je veoma skupa i retka, nema je na pijacama, a nema ni pijaće vode. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Strah od posledica za civile

Planovi Izraela za okupaciju grada Gaze, u kojem je juče zvanično proglašenaglad, izazvali su strah od dodatne patnje civilnom stanovništvu, koje gotovo dve godine trpi posledice rata.

Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Preseljenje stanovnika pre ofanzive

Izraelje ranije saopštio da planira da preseli oko milion stanovnika grada pre ofanzive, koja se očekivala najranije u septembru. Ipak, izraelski vojnici već su napredovali do rubnih delova priobalnog grada.

Zastrašujuče scene gladi i stradanja ljudi u Pojasu Gaze. Mnogi danima ništa nisu jeli. Deca su poput kostura, potpuno neuhranjena. Humanitarna pomoć je jako oskudna i nedovoljna da pomogne svima. Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Izraelske kopnene snage ranije su tokom rata već bile raspoređene u četvrti Sabra.

(Kurir.rs/dpa/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta"VRATA PAKLA ĆE SE OTVORITI NAD GLAVAMA UBICA" Izraelski ministar odbrane upozori da bi grad Gaza mogao da bude uništen ako Hamas ne prihvati uslove
Untitled-1-Recovered.jpg
PlanetaPALESTINCI BEŽE, POČEO NAPAD IZRAELA NA GRAD GAZU! Već zauzeta predgrađa, IDF traži da se stotine hiljada ljudi evakuišu da bi se udarilo na uporište Hamasa
izraelska vojska Izraelske odbrambene snage IDF Hamas mapa Pojasa Gaze grad Gaza
PlanetaODOBRENO! Počinje invazija na grad Gazu! Odobren plan za napad! Izraelska vojska mobiliše 60.000 rezervista!
gaza.jpg
PlanetaVESTI SA BLISKOG ISTOKA: Egipat spreman da se pridruži međunarodnim mirovnim snagama u Pojasu Gaze
x04 EPA Mohammed Saber.jpg