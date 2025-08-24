Slušaj vest

Ukrajinaje tokom noći izvela napade dronovima na nekoliko ruskih energetskih postrojenja, uključujući nuklearnu elektranu u Kursku i naftni terminal u luci Ust Luga u Lenjingradskoj oblasti, potvrđuju ruski zvaničnici.

Napad na rusku nuklearnu elektranu u Kursku

Oštećenja na nuklearnoj elektrani Kursk

U napadu na nuklearku u Kursku, nedaleko od granice sa Ukrajinom, oštećen je pomoćni transformator, što je dovelo do smanjenja operativnog kapaciteta postrojenja za 50 odsto. Niko nije povređen, a požar koji je izbio brzo je ugašen.

Nivo radijacije u postrojenju i okolini ostaje ispod dozvoljenih granica, objavila je pres služba nuklearke.

Ukrajinski napad dronovima na rusku nuklearnu elektranu u Kursku

Požar na naftnom terminalu u Ust Lugi

Na terminalu naftne kompanije Novatek u luci Ust Luga izbio je požar usled napada ukrajinskih dronova, navodi načelnik oblasti Aleksandar Drozdenko. Terminal je deo velikog kompleksa na Baltičkom moru za preradu i izvoz nafte i naftnih derivata.

Prema Drozdenku, oko 10 ukrajinskih dronova je srušeno iznad luke. Požar je u toku, ali spremnici goriva nisu pogođeni, navodi guverner.

Ruska reakcija i uništavanje dronova

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je tokom noći uništeno 95 ukrajinskih dronova u 13 oblasti, uključujući Lenjingradsku oblast, Samaru i Kursk.

Otkazani letovi i prekinut civilni saobraćaj

Ruska uprava za civilno vazduhoplovstvo Rosavijacija saopštila je da su zbog napada obustavljeni letovi na više aerodroma, uključujući Pulkovo u Lenjingradskoj oblasti.

Napadi na industrijske komplekse u južnoj Rusiji