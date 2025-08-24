UKRAJINCI POGODILI NUKLEARKU U KURSKU, OBJAVLJEN SNIMAK! Odjeknula stravična eksplozija! Napadnuti ruski energetski objekti! (FOTO/VIDEO)
Ukrajinaje tokom noći izvela napade dronovima na nekoliko ruskih energetskih postrojenja, uključujući nuklearnu elektranu u Kursku i naftni terminal u luci Ust Luga u Lenjingradskoj oblasti, potvrđuju ruski zvaničnici.
Oštećenja na nuklearnoj elektrani Kursk
U napadu na nuklearku u Kursku, nedaleko od granice sa Ukrajinom, oštećen je pomoćni transformator, što je dovelo do smanjenja operativnog kapaciteta postrojenja za 50 odsto. Niko nije povređen, a požar koji je izbio brzo je ugašen.
Nivo radijacije u postrojenju i okolini ostaje ispod dozvoljenih granica, objavila je pres služba nuklearke.
Požar na naftnom terminalu u Ust Lugi
Na terminalu naftne kompanije Novatek u luci Ust Luga izbio je požar usled napada ukrajinskih dronova, navodi načelnik oblasti Aleksandar Drozdenko. Terminal je deo velikog kompleksa na Baltičkom moru za preradu i izvoz nafte i naftnih derivata.
Prema Drozdenku, oko 10 ukrajinskih dronova je srušeno iznad luke. Požar je u toku, ali spremnici goriva nisu pogođeni, navodi guverner.
Ruska reakcija i uništavanje dronova
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je tokom noći uništeno 95 ukrajinskih dronova u 13 oblasti, uključujući Lenjingradsku oblast, Samaru i Kursk.
Otkazani letovi i prekinut civilni saobraćaj
Ruska uprava za civilno vazduhoplovstvo Rosavijacija saopštila je da su zbog napada obustavljeni letovi na više aerodroma, uključujući Pulkovo u Lenjingradskoj oblasti.
Napadi na industrijske komplekse u južnoj Rusiji
Ukrajina je takođe izvela napade na industrijske komplekse u južnoj Rusiji, uključujući naftnu rafineriju u Sizranu, u oblasti Samara.