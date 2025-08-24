DRAMA NA 7.150 METARA! Natalija teško povređena, potpuno sama na Vrhu pobede, temperatura -23, operacija spasavanja prekinuta (FOTO/VIDEO)
Danas je prekinuta akcija spasavanja Ruskinje Natalije Nagovitsine, alpinistkinje koja je već 10 dana zaglavljena na 7.150 metara visokom Vrhu pobede u Kirgistanusa slomljenom nogom.
Prosečna temperatura na vrhu je oko -23°C, a spasavanje je prekinuto zbog pojačanog vetra i snega.
Prekid operacije spasavanja
Spasioci su planirali da danas napreduju do visine od 6.400 metara i da pokušaju da pronađu i telo Luke Sinigaglije iz Italije, koji je 16. avgusta preminuo pokušavajući da spasi Nagovitsinu.
Zbog vremenskih uslova otkazan je i planirani let helikopterom sa italijanskim pilotima. Novi pokušaj spašavanja mogao bi početi sutra, ali nada da će Nataliju pronaći živu je mala.
Zbog čega je u opasnosti
Nagovitsina je već deset dana zaglavljena na visini većoj od 7.000 metara, povređena, i potrošila je sve zalihe hrane i vode koje je imala sa sobom.
47-godišnja Natalija iz Moskve se penjala pod vođstvom vodiča kojeg, prema izveštajima, niko u baznom kampu nije poznavao, što znači da možda nije bio upoznat sa smrtonosnim rutama Vrha pobede.
Povreda na Crnoj steni
Nagovitsina je 12. avgusta pala na opasnom delu Crne stene i slomila nogu dok je osiguravala svog vodiča odozgo. Njeni prijatelji ističu da je situacija apsurdna, jer klijent ne bi trebao osiguravati neiskusnog vodiča.
Prethodne povrede i upozorenja
Natalija je odlučila da se penje uprkos ranijem prelomu noge koji je zadobila pre godinu i po dana. Njeno prethodno iskustvo uključuje i tragediju: suprug Sergej je preminuo od moždanog udara na Kan Tengriju 2021. godine, a mediji navode da ju je on upozorio na opasnosti Vrha pobede. Ona je vrh pokušala da osvoji i prošle godine, ali ju je vodič tada vratio jer nije bila spremna.
Troškovi spasavanja
Life.ru prenosi da osiguranje možda neće pokriti troškove spasavanja u visini od 60.000 dolara, te da će veći deo računa možda morati da plati njen 27-godišnji sin.
