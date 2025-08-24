Slušaj vest

Danas je prekinuta akcija spasavanja Ruskinje Natalije Nagovitsine, alpinistkinje koja je već 10 dana zaglavljena na 7.150 metara visokom Vrhu pobede u Kirgistanusa slomljenom nogom.

Prosečna temperatura na vrhu je oko -23°C, a spasavanje je prekinuto zbog pojačanog vetra i snega.

Prekid operacije spasavanja

Spasioci su planirali da danas napreduju do visine od 6.400 metara i da pokušaju da pronađu i telo Luke Sinigaglije iz Italije, koji je 16. avgusta preminuo pokušavajući da spasi Nagovitsinu.

Zbog vremenskih uslova otkazan je i planirani let helikopterom sa italijanskim pilotima. Novi pokušaj spašavanja mogao bi početi sutra, ali nada da će Nataliju pronaći živu je mala.

1/6 Vidi galeriju Natalija Nagovitsina - Akcija spasavanja Ruskinje u Kirgistanu. Mnogi sumnjaju da je uopšte živa posle pada i na temperaturi od minus 23 stepeni. Foto: Printscreen, East2west News/willwest News/profimedia/East2west News/willwest News/profimedia

Zbog čega je u opasnosti

Nagovitsina je već deset dana zaglavljena na visini većoj od 7.000 metara, povređena, i potrošila je sve zalihe hrane i vode koje je imala sa sobom.

47-godišnja Natalija iz Moskve se penjala pod vođstvom vodiča kojeg, prema izveštajima, niko u baznom kampu nije poznavao, što znači da možda nije bio upoznat sa smrtonosnim rutama Vrha pobede.

Povreda na Crnoj steni

Nagovitsina je 12. avgusta pala na opasnom delu Crne stene i slomila nogu dok je osiguravala svog vodiča odozgo. Njeni prijatelji ističu da je situacija apsurdna, jer klijent ne bi trebao osiguravati neiskusnog vodiča.

Prethodne povrede i upozorenja

Natalija je odlučila da se penje uprkos ranijem prelomu noge koji je zadobila pre godinu i po dana. Njeno prethodno iskustvo uključuje i tragediju: suprug Sergej je preminuo od moždanog udara na Kan Tengriju 2021. godine, a mediji navode da ju je on upozorio na opasnosti Vrha pobede. Ona je vrh pokušala da osvoji i prošle godine, ali ju je vodič tada vratio jer nije bila spremna.

Troškovi spasavanja