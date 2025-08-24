Stravična eksplozija dogodila se u čuvenoj prodavnici igračaka u Moskvi, a najmanje jedna osoba je izgubila život.
STRAVIČNA EKSPLOZIJA U MOSKVI BLIZU SEDIŠTA FSB! Hitna evakuacija! Horor u prodavnici igračaka, ima mrtvih! (FOTO/VIDEO)
Najmanje jedna osoba je poginula u eksploziji plinske boceu jednoj od najpoznatijih moskovskih prodavnica igračaka, prenele su ruske državne novinske agencije.
Lokacija tragedije - Centralna dečja prodavnica
Do eksplozije je došlo u Centralnoj dečjoj prodavnici, koju Rusi generacijama znaju pod imenom Dečji svet.
Eksplozija plinske boce u prodavnici igračaka u Moskvi Foto: Screenshot: X, Drustvene Mreže
Prodavnica se nalazi na poznatom trgu Lubjanki, u neposrednoj blizini centrale Federalne službe bezbednosti (FSB), agencije koja je nasledila KGB iz sovjetskog doba.
Evakuacija i prve informacije
Cela zgrada, u kojoj se pored prodavnice igračaka nalaze i brojni restorani, prodavnice i bioskop, odmah je evakuisana, potvrdili su mediji. Prema prvim nezvaničnim informacijama koje je objavio Telegram kanal Mash, eksplodirala je boca sa helijumom.
