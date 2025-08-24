Slušaj vest

Najmanje jedna osoba je poginula u eksploziji plinske boceu jednoj od najpoznatijih moskovskih prodavnica igračaka, prenele su ruske državne novinske agencije.

Lokacija tragedije - Centralna dečja prodavnica

Do eksplozije je došlo u Centralnoj dečjoj prodavnici, koju Rusi generacijama znaju pod imenom Dečji svet.

Eksplozija plinske boce u prodavnici igračaka u Moskvi Foto: Screenshot: X, Drustvene Mreže

Prodavnica se nalazi na poznatom trgu Lubjanki, u neposrednoj blizini centrale Federalne službe bezbednosti (FSB), agencije koja je nasledila KGB iz sovjetskog doba.

Evakuacija i prve informacije

Cela zgrada, u kojoj se pored prodavnice igračaka nalaze i brojni restorani, prodavnice i bioskop, odmah je evakuisana, potvrdili su mediji. Prema prvim nezvaničnim informacijama koje je objavio Telegram kanal Mash, eksplodirala je boca sa helijumom.

