HOROR PRIZOR U GAZI! Bombe padaju na sve strane, ljudi beže, deca umiru od gladi, izraelska vojska nadire! (FOTO/VIDEO)
Sedmogodišnja palestinska devojčica bori se za život usred gladi koju je izazvao Izrael. Glad koju nameće Izrael sve jače steže Pojas Gaze, a za neke porodice već je prekasno.
Maj Abu Arar je samo jedno od sve većeg broja palestinske dece koja pate od neuhranjenosti. Ima sedam godina, već četiri meseca gubi na težini i toliko je slaba da mora da se hrani pomoću šprica.
- Već četiri meseca pati od neuhranjenosti - rekla je za Al Džaziru njena majka, Nadija Abu Arar, dodajući da Maj nikada ranije nije provela noć u bolnici.
- Doktor mi je rekao da ne boluje ni od kakve bolesti niti je ranije to bio slučaj. Sve je posledica neuhranjenosti. Stanje joj se nije poboljšalo - istakla je ona.
Bolnice bez osnovnih lekova
Hišam Abu al-Oun, direktor dečje intenzivne nege u bolnici "Prijatelji pacijenata", rekao je da izraelska vojska "sprečava ulazak vitalnih lekova u Pojas Gaze".
- Kalijum-hlorid je najjednostavniji lek koji bilo koji doktor može da prepiše, mi ga nemamo. Bebe nam umiru jer nemamo taj lek. Ponekad stignu male količine, ali, nažalost, vrlo malo - rekao je za Al Džaziru.
Najmanje 16 Palestinaca ubijeno širom Gaze
Medicinski izvori iz bolnica u Gazi saopštili da je 16 Palestinaca ubijeno širom Gaze, a među žrtvama je najmanje sedmoro ljudi koji su čekali pomoć i hranu kod punktova za distribuciju hrane.
Hitne službe pod blokadom izraelske vojske
Direktor službi hitne pomoći u Gazi, Fares Afaneh, izneo je teškoće sa kojima se suočavaju spasioci i stanovnici. Izraelske snage sprečavaju vozila hitne pomoći da uđu u bombardovana područja radi spasavanja civila.
Raseljeni ljudi nemaju gde da se sklone jer u Gazi više nema bezbednih zona. Bolnice su oštećene, a lekova i medicinskog osoblja drastično nedostaje.
Zašto Izrael pojačava napade na Gazu?
Izraelski napadi na grad Gazu traju bez prestanka od trenutka kada je vojska najavila ofanzivu s ciljem da zauzme grad i protera milion stanovnika.
Izraelske trupe nalaze se na periferiji grada, dok hiljade civila beže iz svojih domova pod nemilosrdnim bombardovanjem četvrti Sabra i Tufah. Analitičari navode da im motiv Izraela nije jasan.
- Izrael nema nameru da okonča rat - rekao je Gideon Levi, kolumnista lista Haaretz.
On je ukazao da je Hamaspre nekoliko dana prihvatio predlog o prekidu vatre, ali da Izrael nije odgovorio.
- Ili žele da povećaju pritisak na Hamas, ili su zaista ozbiljni u nameri da ponovo osvoje Gazu, proteraju sve ljude na jug i ponude im da napuste Pojas Gaze - kaže on.
Izraelski zvaničnici više puta su govorili o planu da Palestince zatvore u mali deo zemlje na jugu, u takozvane "koncentracione zone", iz kojih ne bi mogli da izađu.
- To je početak etničkog čišćenja Gaze - rekao je Levi.
Uprkos međunarodnim osudama, unutrašnjem protivljenju i upozorenjima da će se humanitarna katastrofa produbiti, Izrael je najavio mobilizaciju 60.000 rezervista za nastavak ofanzive.
Broj žrtava rata u Gazi raste
Od oktobra 2023. godine, u izraelskim napadima u Gazi ubijeno je najmanje 62.686 ljudi, a ranjeno 157.951, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Pojasu Gaze. U poslednja 24 sata u bolnice je dopremljeno 64 tela i 278 ranjenih.
Takođe, u istom periodu dopremljena su tela 19 osoba koje su ubijene dok su tražile pomoć, kao i 123 ranjena civila.
(Kurir.rs/Al-Jazeera/Preneo: V.M.)