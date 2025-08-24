Slušaj vest

Sedmogodišnja palestinska devojčica bori se za život usred gladi koju je izazvao Izrael. Glad koju nameće Izrael sve jače steže Pojas Gaze, a za neke porodice već je prekasno.

Maj Abu Arar je samo jedno od sve većeg broja palestinske dece koja pate od neuhranjenosti. Ima sedam godina, već četiri meseca gubi na težini i toliko je slaba da mora da se hrani pomoću šprica.

- Već četiri meseca pati od neuhranjenosti - rekla je za Al Džaziru njena majka, Nadija Abu Arar, dodajući da Maj nikada ranije nije provela noć u bolnici.

- Doktor mi je rekao da ne boluje ni od kakve bolesti niti je ranije to bio slučaj. Sve je posledica neuhranjenosti. Stanje joj se nije poboljšalo - istakla je ona.

Bolnice bez osnovnih lekova

Hišam Abu al-Oun, direktor dečje intenzivne nege u bolnici "Prijatelji pacijenata", rekao je da izraelska vojska "sprečava ulazak vitalnih lekova u Pojas Gaze".

- Kalijum-hlorid je najjednostavniji lek koji bilo koji doktor može da prepiše, mi ga nemamo. Bebe nam umiru jer nemamo taj lek. Ponekad stignu male količine, ali, nažalost, vrlo malo - rekao je za Al Džaziru.

Najmanje 16 Palestinaca ubijeno širom Gaze

Medicinski izvori iz bolnica u Gazi saopštili da je 16 Palestinaca ubijeno širom Gaze, a među žrtvama je najmanje sedmoro ljudi koji su čekali pomoć i hranu kod punktova za distribuciju hrane.

Hitne službe pod blokadom izraelske vojske

Direktor službi hitne pomoći u Gazi, Fares Afaneh, izneo je teškoće sa kojima se suočavaju spasioci i stanovnici. Izraelske snage sprečavaju vozila hitne pomoći da uđu u bombardovana područja radi spasavanja civila.

Raseljeni ljudi nemaju gde da se sklone jer u Gazi više nema bezbednih zona. Bolnice su oštećene, a lekova i medicinskog osoblja drastično nedostaje.

Zašto Izrael pojačava napade na Gazu? Izraelski napadi na grad Gazu traju bez prestanka od trenutka kada je vojska najavila ofanzivu s ciljem da zauzme grad i protera milion stanovnika.

Izraelske trupe nalaze se na periferiji grada, dok hiljade civila beže iz svojih domova pod nemilosrdnim bombardovanjem četvrti Sabra i Tufah. Analitičari navode da im motiv Izraela nije jasan.

- Izrael nema nameru da okonča rat - rekao je Gideon Levi, kolumnista lista Haaretz.

On je ukazao da je Hamaspre nekoliko dana prihvatio predlog o prekidu vatre, ali da Izrael nije odgovorio.

- Ili žele da povećaju pritisak na Hamas, ili su zaista ozbiljni u nameri da ponovo osvoje Gazu, proteraju sve ljude na jug i ponude im da napuste Pojas Gaze - kaže on.

Izraelski zvaničnici više puta su govorili o planu da Palestince zatvore u mali deo zemlje na jugu, u takozvane "koncentracione zone", iz kojih ne bi mogli da izađu.

- To je početak etničkog čišćenja Gaze - rekao je Levi.

Uprkos međunarodnim osudama, unutrašnjem protivljenju i upozorenjima da će se humanitarna katastrofa produbiti, Izrael je najavio mobilizaciju 60.000 rezervista za nastavak ofanzive.

Broj žrtava rata u Gazi raste

Od oktobra 2023. godine, u izraelskim napadima u Gazi ubijeno je najmanje 62.686 ljudi, a ranjeno 157.951, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Pojasu Gaze. U poslednja 24 sata u bolnice je dopremljeno 64 tela i 278 ranjenih.