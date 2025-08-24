Slušaj vest

Kodukohvikute päevad, u prevodu Dani kućnih kafića, vrhunac je leta na Hiiumai. Tokom jednog produženog vikenda u avgustu, stanovnici ovog estonskog ostrva, drugog po veličini na Baltičkom moru,otvaraju svoje kuće na tri dana i nude komšijama domaće kolače, dimljenu ribu i pivo. Uz dečji smeh i pesmu, oni slave svoje kratko estonsko leto i sami sebe.

Ave Ungro ovo komšijsko slavlje smatra "neizmerno važnim" baš sada, u ratnim vremenima. Ova 44-godišnjakinja sa svojom šestogodišnjom ćerkom upravo je stigla na Kodukohvikute päevad.

- To pomaže zajedništvu nas Estonaca: slaviti zajedno, razgovarati, razmišljati o budućnosti. Vrhunac leta na ostrvu jednako je važan kao i obuka gađanja u ženskoj civilnoj odbrani - smatra Ave.

U civilnoj odbrani od početka rata u Ukrajini

- Kao verovatno većina Estonaca, bila sam 24. februara 2022. u šoku. Posebno zbog spoznaje da život kakav smo do tada poznavali više ne može tako dalje ići - rekla je Ave.

Ave je htela sama da oblikuje taj novi život, pripremi svoju porodicu, svoje ostrvo i svoju zemlju na eventualni ruski napad - ukratko: da učini nešto korisno za Estonijui za sebe, kaže ona za Deutsche Welle.

Trening u civilnoj odbrani

Od tada ova logopedica provodi 48 sati godišnje u Naiskodukaitse, ženskoj civilnoj odbrani.

Završila je pet različitih programa: obuku o bezbednosti, prvu pomoć, vojnu obuku, terensku ishranu i istoriju estonske civilne odbrane.

- U vojnom delu sam, istina, uzela oružje u ruku, ali nijednom nisam pucala - priča Ave.

Nada se da nikada neće morati primeniti svoja vojna znanja i da bi se, u najgorem slučaju, radije usredsredila na evakuacije.

Ženska civilna odbrana Naiskodukaitse osnovana je 1927, bila je zabranjena tokom sovjetskog perioda i ponovo uspostavljena posle sticanja nezavisnosti 1991. godine.

Ona je deo Kaitseliita, veće dobrovoljne odbrambene organizacije koju čine naoružani i obučeni civili. Kaitseliit bi u ratu pružao podršku regularnim oružanim snagama. Oba odreda potčinjena su estonskom Ministarstvu odbrane.

Život bez straha

Zbog toga, kaže Ave, ne strahuje od mogućeg napada iz Rusije.

Iako je položaj ostrva u Baltičkom moru strateški značajan, na putu od ruske metropole Sankt Peterburga prema ruskoj enklavi Kalinjingrad, ovde ne vlada atmosfera straha kakva se često prikazuje u zapadnim medijima, naglašava Ave.

Ni Marek Kohv iz Međunarodnog centra za odbranu i bezbednost ne veruje da bi Hiiumaa mogla postati "drugi Krim".

Ukrajinsko poluostrvo Rusija je anektirala 2014. godine. U razgovoru za DW Kohv objašnjava zašto se Hiiumaa i Estonija 2025. ne mogu porediti sa Krimom i Ukrajinom 2014.

Velika ulaganja u odbranu

On ističe da je Estonija mala zemlja, ali mnogo ulaže u bezbednost. Već sada izdvaja 3,4 odsto svog BDP-a za odbranu, a do 2029. ta cifra bi trebalo da poraste na 5,4 odsto – što bi bio rekord unutar NATO-a.

Kultura samoodbrane duboko je ukorenjena u estonskom narodu, kaže Kohv, i dodaje: "Imamo i regionalne saveznike poput Finske, nove članice NATO-a, kao i druge baltičke države - Litvaniju i Letoniju, te Poljsku, vojnu silu u Evropi."

Presudno je, naglašava ovaj stručnjak, članstvo Estonije u NATO-u. Zahvaljujući članu 5. i principu kolektivne bezbednosti, svaki napad na Estoniju izazvao bi reakciju oružanih snaga drugih članica NATO-a.

Još jedan aspekt je zapadna vojna tehnologija, daleko nadmoćnija ruskoj, podseća Kohv. Takođe smatra da bojazan od ruskog nuklearnog napada nije realna, jer bi zbog blizine Sankt Peterburga i sama Rusija bila pogođena radioaktivnim oblakom.

Sabotaža kao veća pretnja

Kohv naglašava da su daleko značajniji od teorijskog napada akti sabotaže na obalama Baltičkog mora.

Tu spadaju višestruka oštećenja podmorskih komunikacionih kablova ili ometanje GPS signala zbog čega avioni nestaju sa radara.

To se desilo kod dva leta iz Finske ka Estoniji u aprilu prošle godine - oba su se vratila u Helsinki jer nisu mogla da slete u Talin.

Njihov GPS signal očigledno je bio blokiran.

I brodovi u Baltičkom moru sve češće su pogođeni ovim ometanjima. Zapadne službe sumnjaju da se time upravlja iz ruske enklave Kalinjingrad.

Kalinjingrad - "bodež uperen protiv Evrope"

Rusija u Kalinjingradu skladišti mnogo vojne opreme, uključujući rakete Iskanderkoje mogu nositi nuklearne bojeve glave, kaže politikolog Sergej Sučankin iz Saratoga Foundation sa sedištem u SAD. On svoj rodni kraj naziva "bodežom uperenim prema Evropi".

Sučankin podseća da Kalinjingrad ne leži samo između članica EU Litvanije i Poljske.

- To je bila utvrda sovjetske vojske, jedno od najmilitarizovanijih mesta na svetu, a danas je ponovo na putu ka tome.

Magija ostrva Hiiumaa

Logopedici Ave Ungro takvo susedstvo na Baltičkom moru svakako nije po volji, a i sabotaže su loše, ali ni ne pomišlja da napusti svoje "magično" ostrvo.

Posle komšijskog slavlja Kodukohvikute päevad, pokazuje svoje "tajno mesto" na obali - mali rt gde je ostrvo skoro sa svih strana okruženo vodom.