Svet i dalje spekuliše šta su i da li su nešto konkretno dogovorili Putin i Tramp. Za to vreme, na frontu nema ni naznaka o miru.

Rusija ne posustaje, Ukrajina ne odustaje, Amerika odustajanjem preti, a Evropa kao da je spremna na dodatnu žrtvu i podršku Ukrajini. Kina je i dalje u ulozi nemog posmatrača, a politički analitičari ocenjuju da deluje iz senke.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali geopolitičku situaciju bili su prof. Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka, Mihailo Savić, analitičar, prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik i Srbobran Radić, pukovnik specijalnih jedinica u penziji.

Petričković je komenatirsao poruke sa sastanka dvojice svetskih lidera:

- Putin i Tramp su postavili paradigmatične odnose ili tu platformu od koje će se krenuti, ali to ne može da bude tako brzo. Međutim, jako je važno da smo došli do otopljavanja odnosa između dve svetske sile. Dobro je da su pokazale volje i nešto što bi moglo da ide u pravcu razrešenja. Evropljani pokušavaju, kao faktor koji želi da učestvuje u pregovorima, da imaju svoju projekciju kako će se stvari odviti, a ne samo u Ukrajini, već u daleko širem kontekstu jer ovo što se tamo zbiva ima mnogo šire dejstvo na čitavu svetsku arhitekturu. Video sam apetite koji govore da se na Ukrajini instalira određen broj vojnika iz EU, ali sam ubeđen da Rusija to neće prihvatiti. Ono što je Rusija osvojila, to će biti faktor koji se nikako neće dovoditi u pitanje.

Savić je ocenio izjavu Zelenskog da neće prepustiti teritorije koje su okupirane:

- Suštinski nema nikakve šanse da vrati te teritorije, osim u nekim ishodima koji su zaista neočekivani. Ne postoji nijedan konkretan argument da opravdamo način da Ukrajina vrati te teritorije. Zapravo, veoma je teško da Ukrajina uopšte može da spreči napredovanje ruske vojske, a kamoli da vrati već oduzete teritorije. Njima nikada nije bio plan da nađu rešenje na bojnom polju, već im je plan kolaps, a tu pričam o Zapadu, oni su znali da ne mogu da pobede rat u tom smislu. Džejk Saliven je jednom izjavio da Amerika ne može da pobedi Rusiju u Ukrajini jer je ona u direktnoj granici sa Rusijom. Rusiji je mnogo lakše da snabdeva sebe, nego Amerika Ukrajinu u tom području.

Petrović se osvrnuo na poteze Trampa:

- Tramp je u iznudici, jer ovo nije bila njegova ideja on se odlučio na opciju B. Ona je vezana za njegovu stratešku premisu, čitave politike koju ima, a to je sređivanje unutrašnjih pitanja Amerike. Odustaje se od opcije da je Amerika svemoćna i da se nagodi. Tramp je odustao od utopije, da Ukrajina povrati teritorije i nudi liniju razdvajanja. Rusija ima veće ambicije od ovih, ali znaju da Zelenski ne prihvata ništa, pa nude mekše ponude.

Radić se nadovezao na temu da dok se priča o miru, na frontu ipak ne prestaje intezivan rat:

- Tako je, slušamo Zelenskog koji je tampon zona istoka i zapada, ali je on kao čovek izgubljen, on nije legitiman, niti legalan predsednik, svaka njegova izjava je došla sa Zapada, pa kako on da opravda javnosti. Sa jedne strane postoje naočare sa kojim ne vide, ali predstavljaju kao da vide sve, pa to ne ide.

